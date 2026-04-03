World Health Day 2026: ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని ఏప్రిల్ 7న జరుపుకుంటాం. మీ చర్మం మీ అంతర్గత ఆరోగ్యానికి అద్దం లాంటిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొటిమలు, కాంతిహీనత, పిగ్మెంటేషన్ వంటి సాధారణ చర్మ సమస్యలు సౌందర్య సమస్యలుగా అనిపించినప్పటికీ.. అవి వాస్తవానికి మీ శరీరంలోని లోతైన సమస్యలకు సంకేతాలు. ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఇలాంటి అంతర్గత కారణాలను గుర్తించి సరైన జీవనశైలి అలవర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే మన చర్మం సహజంగా ఆరోగ్యంగా మెరిసిపోతుంది.
మీ చర్మం మీ అంతర్గత ఆరోగ్యాన్ని ఎందుకు ప్రతిబింబిస్తుంది..?
కాయా లిమిటెడ్లో కన్సల్టెంట్ డెర్మటాలజిస్ట్ మరియు మెడికల్ అడ్వైజర్ అయిన డాక్టర్ శరణ్య బి మాట్లాడుతూ.. హార్మోన్లు, పోషణ, ఒత్తిడి లేదా అంతర్లీన వైద్య పరిస్థితులకు సంబంధించినవైనా సరే.. చర్మం లోపల జరుగుతున్న మార్పులను చూపిస్తుంది. ఈ సంకేతాలను విస్మరించడం వలన మరింత తీవ్రమైన సమస్యల నిర్ధారణ ఆలస్యం కావచ్చు.
చర్మ సమస్యలు తరచుగా అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతాలుగా ఉంటాయి. మొటిమలు, చర్మంపై మచ్చలు లేదా కాంతిహీనత వంటి సమస్యలను కేవలం సౌందర్యపరమైన సమస్యలుగా పరిగణించకూడదు. అవి శరీరంలోని అసమతుల్యతలను, పోషకాహార లోపాలను లేదా పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (PCOS) వంటి జీవక్రియ సంబంధిత వ్యాధులను కూడా సూచించవచ్చు.
1. మొటిమలు
మొటిమలు సాధారణంగా కౌమారదశలో ఉన్న వారిలో కనిపిస్తాయని అంటారు.. కానీ ఈ మధ్య పెద్దవారిలో కూడా ఇవి సర్వసాధారణం అవుతున్నాయి. చీక్స్ లేదా గడ్డం మీద వచ్చే మొటిమలకు హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా ఒత్తిడి కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఎక్కువగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం, తగినంత నిద్రపోకపోవడం వంటివి కూడా మొటిమలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి.
2. కాంతిహీనమైన చర్మం
మీ చర్మం ఎల్లప్పుడూ కాంతిహీనంగా, నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంటే.. మీరు నీరు త్రాగడం లేదని, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం లేదని లేదా తగినంత నిద్రపోవడం లేదని అర్థం. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ వంటి విటమిన్ల లోపం కూడా చర్మం అలసటగా కనిపించడానికి దోహదపడుతుంది. "కాంతిహీనమైన చర్మం అనేది మీరు మీ శరీరాన్ని ఎలా చూసుకుంటున్నారనే దానికి తరచుగా ఒక సంకేతం. ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన చర్మాన్ని కాపాడుకోవడంలో నీరు త్రాగడం, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం అలాగే మంచి నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు తెలిపారు.
3. చర్మం రంగు
మచ్చలు లేదా అసమాన చర్మం రంగు అనేది కొన్నిసార్లు ఎండ వల్ల జరగవచ్చు. కానీ చాలా సందర్భాలలో ఇది హార్మోన్ల మార్పులు లేదా జీవక్రియ సంబంధిత సమస్యలను సూచించవచ్చు. మెలస్మా వంటి పరిస్థితులు తరచుగా ముఖ్యంగా మహిళల్లో, హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ప్రేరేపించబడతాయి. ఆకస్మిక లేదా అసాధారణ వర్ణద్రవ్య మార్పును నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు కూడా నొక్కి చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇది అంతర్లీన ఆరోగ్య పరిస్థితులతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు.
4. ఒత్తిడి మరియు మానసిక ఆరోగ్యం
దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి చర్మ ఆరోగ్యంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పెరిగిన ఒత్తిడి స్థాయిలు కార్టిసాల్ విడుదలకు దారితీస్తాయి, ఇది మొటిమలు, సున్నితత్వం మరియు అకాల వృద్ధాప్యాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మీ చర్మం మరియు మానసిక ఆరోగ్యం అనేవి రెండు దగ్గరి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. విశ్రాంతి తీసుకోవడం, వ్యాయామం మరియు హెల్తీ ఫుడ్, స్ట్రెస్ తీసుకోకపోవడం వల్ల మొటిమలు మరియు నిస్తేజం వంటి చర్మ సమస్యలను బాగా మెరుగుపరచవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
మరి వైద్యుడిని ఎప్పుడు కలవాలి..?
అప్పుడప్పుడు చర్మ సమస్యలు రావడం సాధారణమే అయినప్పటికీ, లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా తీవ్రమవుతున్నా శ్రద్ధ అవసరం. ఈ క్రింది సందర్భాలలో మీరు నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.
* మొటిమలు ఎక్కువగా ఉండి చికిత్సకు స్పందించనప్పుడు డాక్టర్ సలహా అవసరం. వ
* సరైన జీవనశైలి అలవర్చుకున్నా చర్మం కాంతిహీనంగానే ఉండిపోతే అది లోపలి సమస్యను సూచిస్తుంది.
* ఇంకా అలసట, బరువు పెరగడం లేదా తగ్గడం, రుతుచక్రం క్రమరహితంగా ఉండటం వంటి లక్షణాలు కలిసి వస్తే మరింత జాగ్రత్త వహించాలి.
ప్రారంభ హెచ్చరిక సంకేతాలను ఎందుకు విస్మరించకూడదు..?
ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. చర్మ సమస్యలు కేవలం బయటి ఇబ్బందులు మాత్రమే కావు. అవి శరీరం లోపల ఏదో సమస్య ఉందని చెప్పే ముఖ్యమైన సంకేతాలు. చర్మంపై వచ్చే సమస్యలను కేవలం క్రీములతో కప్పిపుచ్చకుండా వాటి మూల కారణాలను కనుగొని సరిద్దుకోవాలి. మొటిమలు, కాంతిహీనత వంటి సమస్యలు హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా జీవనశైలి సంబంధిత సమస్యల వల్ల వస్తాయి. వీటిని సకాలంలో గుర్తించి సరైన చికిత్స తీసుకుంటే మొత్తం శరీర ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మం అంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉందని అర్థం. కాబట్టి లక్షణాలను కేవలం బయటి నుంచి మాత్రమే చూడకుండా లోపలి కారణాలను అర్థం చేసుకొని సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించుకోవాలి. ఇలా చేస్తే శరీరం మరియు మనసు రెండూ ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
