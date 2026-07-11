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ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వారానికి ఎన్ని నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలి? నిపుణుల డెడ్‌లైన్ ఇదే!

నేటి ఆధునిక కాలంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవనశైలి అత్యంత బిజీగా మారిపోయింది. ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనం మన లైఫ్ స్టైల్ పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల సీజనల్ జబ్బులు సులభంగా పట్టుకుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ఎంత అవసరమో ప్రముఖ డైటీషియన్ డాక్టర్ శ్వేత వివరించారు. ప్రతిరోజూ ఎంత సమయం వ్యాయామం చేస్తే మనం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండగలమో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 11, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:33 PM IST
ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వారానికి ఎన్ని నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలి? నిపుణుల డెడ్‌లైన్ ఇదే!
Image Credit: Weekly Exercise Target

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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