Weekly Exercise Target: నేటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల చాలామంది ఎక్కువ సేపు ఒకే చోట కూర్చొని పని చేయాల్సి వస్తోంది. అలాగే ఎండ తీవ్రత లేదా ఇతర కారణాల వల్ల బయట తిరగడం కూడా సాధ్యం కావడం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా ఎక్ససైజ్ చేయడం ద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డైటీషియన్ డాక్టర్ శ్వేత తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిత్యం వ్యాయామం చేయడం వల్ల కేవలం ఆరోగ్యం మాత్రమే కాకుండా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయ్యి సీజనల్ జబ్బులు మనల్ని చుట్టుముట్టవు. మీరు జిమ్ కి వెళ్లినా లేదా ఇంట్లోనే వ్యాయామం చేసినా, ప్రతిరోజూ కొంత సమయం ఖచ్చితంగా కేటాయించాలి. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ (WHO) అందించిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం, శారీరక శ్రమ ప్రతిరోజూ చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల గుండె జబ్బులు, టైప్ 2 డయాబెటిస్, మొబైటీ సమస్యలు, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులతో పాటు నిద్రలేమి, నీరసం, డిప్రెషన్ వంటి మానసిక సమస్యలు కూడా మీ దరిదాపుల్లోకి రావు. మరి పర్ఫెక్ట్ ఫిట్నెస్ కోసం ప్రతిరోజూ ఎంత సమయం వర్కౌట్ చేయాలి?
ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి సరైన సమయం పద్ధతి:
వ్యాయామం విషయంలో వయసును బట్టి సమయం మారుతుంది. పెద్ద వయసు ఉన్నవారు వారానికి మొత్తం 150 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయవచ్చు. డాక్టర్ శ్వేత సూచనల ప్రకారం, మీరు బ్రిస్క్ వాకింగ్ లేదా సైక్లింగ్ వంటివి చేస్తే వారానికి ఈ సమయం కేటాయిస్తే సరిపోతుంది. అయితే, మీరు రన్నింగ్ లేదా స్విమ్మింగ్ వంటి కఠినమైన వ్యాయామాలు చేసేటట్లయితే, వారానికి 75 నిమిషాల పాటు చేస్తే అది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, వ్యాయామం అనేది ఏదో ఒక రోజు లేదా రెండు రోజులు చేసి వదిలేయకూడదు. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మంచి ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతుంది. మీరు రోజుకు కేవలం 10 నిమిషాల సమయం కేటాయించినా, వారానికి 60 నిమిషాల లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
కండరాల బలం..
నేటి కాలంలో వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఏరోబిక్స్తో పాటు కండరాల ట్రైనింగ్ కూడా చాలా ముఖ్యం. సాధారణ వ్యాయామాలతో పాటు, ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి కండరాల సామర్థ్యాన్ని పెంచే వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీ శరీరంలోని కండరాలు బలంగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా కాళ్లు, వెన్నుపూస, ఛాతి, భుజాలు, పొత్తికడుపు వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో కండరాల బలం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల శరీర బరువు కూడా అదుపులో ఉంటుంది. యోగా కూడా మనకు ఎంతో అవసరం. ఏరోబిక్ ట్రైనింగ్, యోగా కండరాలను దృఢంగా మార్చడమే కాకుండా, ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో సహాయపడతాయి.
క్యాలరీలను బర్న్ చేసుకోవడానికి..
కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాకుండా, క్యాలరీలను సమర్థవంతంగా బర్న్ చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన వ్యాయామాలు అవసరం. యోగా, తాయిచీ, స్ట్రెచింగ్ వంటి యాక్టివిటీలు చేయడం వల్ల మీ శరీర భంగిమ మెరుగుపడుతుంది.కీళ్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇటువంటి సమతుల్యమైన శిక్షణను పాటించడం వల్ల 65 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చని డబ్ల్యూహెచ్వో (WHO) సూచిస్తోంది.
ప్రతి మూమెంట్ ముఖ్యం..
చాలామంది వారానికి కేవలం ఒకటి లేదా రెండు రోజులు వ్యాయామం చేస్తే సరిపోతుందని భ్రమపడుతుంటారు, కానీ అది నిజం కాదు. నిజానికి మనం నిత్యం చేసే చిన్న చిన్న పనులు కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కిందకే వస్తాయి. మెట్లు ఎక్కడం, నడక, రన్నింగ్, బైక్ రైడింగ్ లేదా సైక్లింగ్ వంటివి శారీరక శ్రమతో పాటు మెంటల్ హెల్త్ (మానసిక ఆరోగ్యం)ను కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు లేదా ఏదైనా పని మధ్యలో చిన్న విరామం లభించినప్పుడు, అప్పుడప్పుడు స్థిరంగా నడవడం లేదా మెట్లు ఎక్కడం వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. ఇవి కూడా మిమ్మల్ని ఫిట్గా ఉంచడానికి, వివిధ రకాల రోగాల బారిన పడకుండా కాపాడటానికి సరిపోతాయి.
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