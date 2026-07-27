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కోడిగుడ్డు ఇలా తింటేనే విటమిన్ డి పూర్తిగా అందుతుందట! డైటీషియన్లు చెప్పే అసలు రహస్యం ఇదే!

గుడ్లలో విటమిన్ డి అత్యధికంగా పుష్కలంగా లభిస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అయితే, మన శరీరానికి ప్రతిరోజూ తగినంత విటమిన్ డి అందాలంటే సూర్యరశ్మితోపాటు, మనం క్రమం తప్పకుండా రెగ్యులర్ గా గుడ్లను తీసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతుంటారు. అయితే ఈ గుడ్లను ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? ఆమ్లెట్ రూపంలో తీసుకోవాలా లేక ఉడకబెట్టి తీసుకోవాలా? అలాగే ఏ సమయంలో తీసుకుంటే మన శరీరానికి సరైన రీతిలో విటమిన్ డి అందుతుంది అనే విషయం మీకు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 27, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:11 PM IST
కోడిగుడ్డు ఇలా తింటేనే విటమిన్ డి పూర్తిగా అందుతుందట! డైటీషియన్లు చెప్పే అసలు రహస్యం ఇదే!
Image Credit: Eggs For Vitamin D:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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