/కోడిగుడ్డు ఇలా తింటేనే విటమిన్ డి పూర్తిగా అందుతుందట! డైటీషియన్లు చెప్పే అసలు రహస్యం ఇదే!

Eggs For Vitamin D: విటమిన్ డి మన శరీర నిర్వహణలో అత్యంత కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇది కేవలం కండరాల సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే కాకుండా, ఎముకల బలాన్ని పటిష్టం చేయడానికి, ఒంటినొప్పులను తగ్గించడానికి కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. మన శరీరంలో విటమిన్ డి స్థాయిలను బూస్ట్ చేయాలంటే ప్రతిరోజు సూర్యరశ్మిలో నిలబడటం ఉత్తమం, లేనిపక్షంలో ఆహారం ద్వారా అంటే గుడ్ల ద్వారా కూడా విటమిన్ డిని పొందవచ్చు.
విటమిన్ డి తో పాటు గుడ్లలో ఖనిజ లవణాలు, కరిగే విటమిన్లు (Fat-soluble vitamins) అంటే విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ, ఈ, కే వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో సులభంగా గ్రహించబడతాయి. అలాగే ఇందులో ఉండే ఫ్యాట్ విటమిన్ల ఉత్పత్తికి , శరీరం వాటిని గ్రహించడానికి సహాయపడతాయి. అయితే, గుడ్డులోని పచ్చసొనలో కొవ్వు పదార్థాలు కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి గుడ్లను సరైన పద్ధతిలో తీసుకున్నప్పుడే మన శరీరం విటమిన్లను సమర్థవంతంగా గ్రహించగలుగుతుంది.
గుడ్లను తీసుకోవడం వల్ల అవి మన గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో సహాయపడతాయి. వీటి ద్వారా విటమిన్ డి అందుతుంది. అయితే, విటమిన్ డి ని మరింత సమర్థవంతంగా పొందాలంటే గుడ్లను ఆలివ్ ఆయిల్ తో కలిపి తీసుకోవడం చాలా మంచిది. దీనివల్ల శరీరానికి మోనో అన్ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అందుతాయి. ఇవి ఖనిజాలను గ్రహించే ప్రక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
బ్రేక్ ఫాస్ట్ రూపంలో గుడ్లను, ఆవకాడో ముక్కలతో కలిపి తీసుకుంటే అది ఒక మంచి టోస్ట్ లాగా లేదా పోషక విలువల ఆహారంగా మారుతుంది. ఆవకాడోలో కూడా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్, పొటాషియం వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
అలాగే గింజలు, విత్తనాలైన వాల్ నట్స్, బాదం, చియా సీడ్స్, గుమ్మడి గింజలను సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. వీటిని గుడ్లతో కలిపి తీసుకుంటే శరీరానికి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో పాటు మొక్కల ఆధారిత ఖనిజాలు కూడా లభిస్తాయి.
కొన్ని రకాల ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిగిన సాల్మన్ లేదా సార్డిన్ వంటి చేపలతో పాటు గుడ్లను తీసుకుంటే, మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ డి, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు రెండూ అందుతాయి.
మరోవైపు కొన్ని రకాల తృణధాన్యాలు, బాదం పీనట్ బట్టర్ వంటి వాటిని గుడ్లతో కలిపి తీసుకుంటే శరీరానికి సమతుల్యమైన ప్రోటీన్ అందుతుంది. దీనివల్ల ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో పాటు అవసరమైన కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా లభిస్తాయి. వీటితో పాటుగా గుడ్లను పెరుగు, కాటేజ్ చీజ్ లేదా ఇతర చీజ్ రకాలను కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది విటమిన్ డి గ్రహించబడేలా చేయడమే కాకుండా, శరీరానికి ప్రోటీన్, క్యాల్షియం అందించి మంచి ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది.
చివరగా, గుడ్లను ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో ఉడకబెట్టి (Boiled eggs), పోచ్డ్ (Poached) లేదా స్క్రాంబుల్ (Scrambled) చేసి తీసుకోవచ్చు. అయితే, శరీరానికి విటమిన్ డి పూర్తిగా అందాలంటే గుడ్లను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో ఉడకబెట్టి తీసుకోవడమే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన పద్ధతి. (Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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