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Hip Cellulite: బాడీ షేప్ అవుట్ అవుతోందా? హిప్ సెల్యులైట్‌ మాయం చేసే 7 టిప్స్.. ఆ ఆరో చిట్కాతో సూపర్ రిజల్ట్స్!

7 Tricks to Get Rid of Hip Cellulite: హిప్ సెల్యూలైట్.. నడుము భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం అనేది సాధారణంగా 80 నుంచి 90 శాతం మహిళల్లో డెలివరీ తర్వాత కనిపిస్తుంది. నడుము చుట్టూ కొవ్వు పెరగడం వల్ల బరువు పెరగడం, శరీరం ఆకృతి దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. అయితే ఇంట్లోనే చిన్నపాటి వ్యాయామాల ద్వారా మీరు దీనిని సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:02 PM IST
Hip Cellulite: బాడీ షేప్ అవుట్ అవుతోందా? హిప్ సెల్యులైట్‌ మాయం చేసే 7 టిప్స్.. ఆ ఆరో చిట్కాతో సూపర్ రిజల్ట్స్!
Image Credit: 7 Tricks to Get Rid of Hip Cellulite:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Hip Cellulite: బాడీ షేప్ అవుట్ అవుతోందా? హిప్ సెల్యులైట్‌ మాయం చేసే 7 టిప్స్..!
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