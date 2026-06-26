/Hip Cellulite: బాడీ షేప్ అవుట్ అవుతోందా? హిప్ సెల్యులైట్‌ మాయం చేసే 7 టిప్స్.. ఆ ఆరో చిట్కాతో సూపర్ రిజల్ట్స్!

7 Tricks to Get Rid of Hip Cellulite: మీ అందం తగ్గకుండా ఉండాలంటే, ఈ సమస్యను నివారించడానికి వారానికి కొన్ని చిన్నపాటి ఎక్సర్సైజులు చేయడం సరిపోతుంది. ఇందులో క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. మహిళలు డెలివరీ తర్వాత బరువు పెరగడం వల్ల నడుము భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే, ఎక్కువ సేపు కూర్చొని పనిచేయడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య మొదలై బాడీ షేప్ దెబ్బతింటుంది.
ఆరోగ్యకరమైన బరువు నిర్వహణ..
నడుము వద్ద కొవ్వు పేరుకుపోకుండా ఉండాలంటే, మొదట బరువు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రకారం, అధిక బరువు వల్ల నడుము భాగంపై ప్రభావం పడుతుంది. బరువును ఆరోగ్యకరంగా నియంత్రించుకుంటే ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు.
ప్రోటీన్ అధికం...
చాలామంది కండరాల రిపేర్, బిల్డప్ కోసం ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం అవసరమని భావిస్తారు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గింజల్లో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది, ఇది కండరాలకు మంచి పోషణను అందిస్తుంది మరియు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
తగినంత నీరు...
ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపి, రోజంతా హైడ్రేషన్గా ఉంచుతుంది. ఇది చర్మం సాగే గుణాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, సెల్యూలైట్ సమస్యను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ఎత్తు ఎక్కండి...
నడుము కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి తరచూ మెట్లు ఎక్కడం ప్రయత్నించండి. మెట్లు దిగడం కంటే ఎక్కేటప్పుడు ఎక్కువ క్యాలరీలు బర్న్ అవుతాయి. సాధారణంగా నడవడం కంటే ఇలా ఎత్తుగా ఉండే మార్గాల్లో నడవడం వల్ల త్వరగా ఫలితం ఉంటుంది.
ధూమపానానికి దూరం...
శరీర ఆకృతి దెబ్బతినడానికి ధూమపానం కూడా ఒక కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్మోకింగ్ వల్ల రక్తప్రసరణపై ప్రతికూల ప్రభావం పడి, కొల్లాజన్ ఉత్పత్తికి అడ్డుగా మారుతుంది. ఇది క్రమంగా శరీరంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు...
మీరు ఆకట్టుకునే శరీరాకృతిని పొందాలంటే, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండండి. చక్కెర, రిఫైన్ చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు బరువు పెంచడమే కాకుండా కడుపులో మంటను కలిగిస్తాయి. మీ డైట్లో కేవలం సమతుల్య ఆహారాన్ని మాత్రమే చేర్చుకోండి, దీనివల్ల మీ చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది.
మంచి నిద్ర....
మంచి నిద్ర హార్మోనల్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించి, శరీరం త్వరగా కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, ప్రతిరోజూ కనీసం 9 గంటల నిద్రపోతే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాకుండా మంచి శరీరాకృతిని కూడా పొందుతారు.
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కొంతమందిలో బరువు సులభంగా పెరుగుతుంది, ముఖ్యంగా డెలివరీ తర్వాత, ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. నేటి కాలంలో ఇది సాధారణ సమస్యగా మారింది. ప్రధానంగా జెనెటిక్, హార్మోనల్ కారణాల వల్ల మహిళల్లో సెల్యులైట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ, పోషకాహారం తీసుకుంటూ, హైడ్రేషన్గా ఉంటే ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. నడుము కొవ్వు తగ్గించడానికి ఓవర్ నైట్ ఏ మందులు ఉండవు.. కానీ ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, ఆత్మవిశ్వసంతో ఈ సమస్యను సులభంగా అదుపు చేయవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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