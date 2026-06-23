/Healthy Gut Tips: రోజూ తిన్నది అరగడం లేదా? సహజంగా జీర్ణశక్తిని పెంచుకోవడానికి ఈ 5 ఆరోగ్య సూత్రాలు చదవండి!

5 Simple Healthy Gut Tips: ఆరోగ్యకరమైన పేగుల కోసం మనం పోషకమైన ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రధానంగా జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మీ కడుపు ఆరోగ్యాన్ని సమతుల్యం చేయవచ్చు. కొన్ని చిన్న చిట్కాలను పాటించడం వల్ల గట్ హెల్త్ మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మనం తీసుకునే రోజువారీ ఆహారంలో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) పుష్కలంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, గింజలు, విత్తనాలు శరీరంలోని ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్ కోసం అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల పేగుల కదలికలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, రోజువారీ ఆహారంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
సరిపడా నీరు తీసుకోవడం...
మీ పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలంటే పుష్కలంగా నీరు తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఇది జీర్ణక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పోషకాలను గ్రహించడంలో, దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యను నివారించడంలో నీరు సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకునేటప్పుడు నీటి వినియోగం కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి.
ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్ (Fermented Food)...
ఆరోగ్యకరమైన కడుపు కోసం ఫెర్మెంటేషన్ చెందిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి. యోగర్ట్ వంటి పదార్థాలు ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి మైక్రోబయోమ్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. మీ రోజువారీ ఆహారంలో యోగర్ట్ను చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సమతుల్యంగా ఉండటమే కాకుండా, కడుపులోని మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది, తద్వారా జీర్ణ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
మంచి నిద్ర...
ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్రపోవడం వల్ల అనేక వ్యాధుల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. నిద్రలేమి సమస్య పేగుల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శరీరంలో మంచి బ్యాక్టీరియా సమతుల్యంగా ఉన్నప్పుడు నిద్ర కూడా చక్కగా పడుతుంది. మెడిటేషన్, లోతైన శ్వాస వ్యాయామాలు, చిన్నపాటి శారీరక శ్రమ వంటి వాటిని మీ రోజువారీ దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్యలను అధిగమించవచ్చు.
ప్రతిరోజూ వ్యాయామం...
రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. నడక (Walking) గుండె ఆరోగ్యానికి, కండరాల బలానికి మంచిది. ఇది జీర్ణక్రియకు కూడా తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి (Immunity) బలోపేతం అవుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook