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Healthy Gut Tips: రోజూ తిన్నది అరగడం లేదా? సహజంగా జీర్ణశక్తిని పెంచుకోవడానికి ఈ 5 ఆరోగ్య సూత్రాలు చదవండి!

5 Simple Healthy Gut Tips: ఆరోగ్యకరమైన పేగు ఆరోగ్యం (Gut Health) అత్యంత కీలకం. ఇది శరీర మొత్తం ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మన మైక్రోబయోమ్ (Microbiome) లో కొన్ని ట్రిలియన్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియకు ఎంతో అవసరం. అంతేకాకుండా, రోగనిరోధక శక్తి (Immunity), మెటబాలిజం, మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది అత్యవసరమని క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ సూచించారు. అయితే, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి చేయాల్సిన పనుల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 23, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:00 PM IST
Healthy Gut Tips: రోజూ తిన్నది అరగడం లేదా? సహజంగా జీర్ణశక్తిని పెంచుకోవడానికి ఈ 5 ఆరోగ్య సూత్రాలు చదవండి!
Image Credit: 5 Simple Healthy Gut Tips:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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