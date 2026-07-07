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వర్షాకాలంలో డయాబెటిస్ రోగులు పాదాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదమే.. ఇలా జాగ్రత్తపడండి

వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది అయితే ఈ కాలంలో సీజనల్ జబ్బులు కూడా చుట్టుముడతాయి పిల్లలనుంచి పెద్దల వరకు అందరూ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందులో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మరింత జాగ్రత్త అందుకే డయాబెటిస్‌తో ఉన్నవారు వర్షాకాలంలో పాదాలను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లేకపోతే అవి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయి జాగ్రత్త వహించాక తప్పదు

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 07, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:19 PM IST
వర్షాకాలంలో డయాబెటిస్ రోగులు పాదాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదమే.. ఇలా జాగ్రత్తపడండి
Image Credit: Monsoon Diabetes Foot CareSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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