/వర్షాకాలంలో డయాబెటిస్ రోగులు పాదాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదమే.. ఇలా జాగ్రత్తపడండి

Monsoon Diabetes Foot Care: సరిగ్గా ఆఫీసు, కాలేజీ, స్కూళ్ల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చే సమయంలోనే వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ వర్షాలకు సమయం అనేది లేదు వర్షాకాలం కాబట్టి ఎప్పుడైనా పడవచ్చు. అయితే ఈ సీజన్లో ప్రధానంగా డయాబెటిస్తో బాధపడే వారు కొని ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా కాళ్ల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త గా ఉండాలి. సాధారణంగా డయాబెటిస్ వారికి కాళ్లు సరిగా ఆరోగ్యంగా ఉండకపోతే అది ఇతర గ్యాంగ్రీన్ ఇతర జబ్బులకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. డయాబెటిస్ బాధపడేవారు సరైన కేర్ తీసుకోవాలి. బయటకి వెళ్లే సమయంలో వాళ్ళు కాళ్లకి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇన్ఫెక్షన్లు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వారు కాళ్ల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సాధారణంగా పొడి వర్షాకాలంలో తడి వాతావరణం ఉంటుంది. కాబట్టి నేలపై బ్యాక్టీరియా కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఏవైనా కాళ్లకు కట్స్, దెబ్బలు ఉంటే అవి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయి. అందుకే కాళ్లలో నరాల దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. షుగర్ తో బాధపడుతున్న వారికి ఈ కాళ్ళ వల్ల ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తే వెంటనే న్యూరోపతిని సంప్రదించాలి. ఆ డయాబెటిస్ వారికి బ్యాక్టీరియా చేరిందంటే అది అభివృద్ధి చెందుతుంది.. కాబట్టి ఇది ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ కి ఈ సీజన్లో కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడు తడిగా లేకుండా కాళ్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వర్షాకాలంలో కాలుష్యం అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తాయి.
రాను రాను వాళ్ల చర్మం సాఫ్ట్ గా మారిపోతుంది. ఒకవేళ క్రాక్స్ ఉన్న దెబ్బలు ఏవైనా బుగ్గలు వచ్చి పగిలి పోతే ఇలా తడి వాతావరణంలో కాలు బయట పెట్టారంటే ఇక కాల సంగతి అయిపోయినట్టే రక్తప్రసరణలో ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు. డయాబెటిస్ వారు ఎప్పటికప్పుడు రక్తప్రసరణ మెరుగ్గా ఉండేలా చూడాలి. ఫూట్ అల్సర్స్ రాకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా డయాబెటిస్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల కూడా ఏవైనా పుండ్లు ఉంటే ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండాలి. లేకపోతే కాళు తీసేసే అవకాశం ఉంది.
వర్షాకాలంలో కాల విషయంలో డయాబెటిస్ వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది. పొరపాటున కూడా వీళ్లు ఆ చెప్పులు లేకుండా నడవకూడదు. ప్రధానంగా వర్షం పడిన నీటిలో ఆరోగ్య సమస్య మరింత కాళ్ల పరిస్థితి మరింత దిగజారి పోతుంది. చిన్నపాటి గాయాలు ఉన్న అవి మానవు ఆ గాయాల ద్వారా అవి బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం ఉంది.
వర్షాకాలంలో డయాబెటిస్ వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఫూట్ కేర్ తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా ఎప్పటికప్పుడు కాలు శుభ్రం చేసుకుంటూ దాని డ్రైగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే కాలు ఆరబెట్టండి. ప్రత్యేకంగా కాళ్లకు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఒక టబ్ తీసుకుని గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకొని రుద్ది సోప్ వాటర్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
డయాబెటిస్ వారు ఎప్పుడు ఖాళీ శుభ్రం చేసిన గోరువెచ్చని నీటిని ఉపయోగించండి. కాసేపు కాళ్లు నానబెట్టిన తర్వాత సాఫ్ట్ గా అవుతాయి. కాబట్టి ఆ తర్వాత వెంటనే సబ్బు నీళ్ల సహాయంతో బాగా శుభ్రం చేసుకోండి. ఎక్కడైనా మీకు హర్డ్ గా అనిపిస్తే వెంటనే స్క్రబ్ కూడా మృదువుగా మాత్రమే వాడాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే పొడి బట్టతో తుడుచుకోవాలి. ఎక్కడైనా గాయాలు ఖర్చు లేకపోతే బొబ్బలు ఉన్నాయా చూసుకోండి. అక్కడ మీరు కొబ్బరి నూనె లేకపోతే వైద్యుల ద్వారా ఏదైనా ఉంటే వెంటనే రాసుకోవచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా వైద్యులను సంప్రదించి మాత్రమే వాటికి మందులు వాడండి. .
వీలైతే ఇంట్లో కూడా చెప్పులు వేసుకునే నడవకండి. ఎప్పుడు ఒక జత ఇంట్లో మీకు చెప్పులు పెట్టుకోవడం మంచిది. పొరపాటున కూడా చెప్పులు లేకుండా నడిస్తే ఏదైనా గుచ్చుకున్న వర్షాకాలంలో ఏదైనా గాయాలు ఓపెన్ ఉంటే అందులో బ్యాక్టీరియా చేరిందంటే అది చాలా ఇన్ఫెక్షన్ సోకే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. చెప్పులు వేసుకుని ఉండటం వల్ల మీ కాళ్ళను ఎప్పుడు రక్షణగా ఉంటాయి . మీరు డయాబెటిస్ వారు వాడే చెప్పులు కూడా వైద్యులు సూచించినవి మాత్రమే వాడాలి . దీంతో పాటు సాక్సులు ధరిస్తూ ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి వాటిని మారుస్తూ ఉండాలి.
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