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Husband Support Pregnancy: ప్రెగ్నెన్సీ కేవలం తల్లి ప్రయాణం కాదు..భర్త తోడుంటేనే అది 'సంపూర్ణం' అవుతుంది!

Husband Support Pregnant Wife: గర్భధారణ అనేది కేవలం ఆడవాళ్ల విషయంగా చాలా మంది భావిస్తుంటారు. కానీ, మహిళ ఒకసారి గర్భం దాల్చాక ఆమె భర్త భాగస్వామ్యం కూడా ఎంతో కీలకం. గర్భధారణ తర్వాత ప్రతి అడుగులోనూ భర్త తోడుంటే అది సంపూర్ణమవుతుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 26, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:29 PM IST
Husband Support Pregnancy: ప్రెగ్నెన్సీ కేవలం తల్లి ప్రయాణం కాదు..భర్త తోడుంటేనే అది 'సంపూర్ణం' అవుతుంది!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ప్రెగ్నెన్సీ కేవలం తల్లి ప్రయాణం కాదు..భర్త తోడుంటేనే అది 'సంపూర్ణం' అవుతుంది!
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