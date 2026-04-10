English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
Health: నిప్పుల కొలిమిలా మారుతున్న హైదరాబాద్‌.. 10 రోజులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు!

Heat Wave Alert In Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో పది రోజులు జాగ్రత్త. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో 41 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈనెల 12వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతాలు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:53 AM IST

Heat Wave Alert In Hyderabad: రాను రాను ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉక్కపోత కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. తేమ శాతం కూడా ఇప్పటికే పడిపోయింది. ఎండా ఎండల తీవ్రతతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్‌లో పది రోజులు అలెర్ట్‌ ప్రకటించారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. గరిష్టంగా షాద్‌నగర్‌, మహేశ్వరంలో ఇప్పటికే 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఈనెల 12వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు మొత్తంగా 10 రోజులపాటు ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల వరకు కూడా కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎండలు తీవ్రత అధికంగా ఉన్న సమయంలో బయటకు రాకూడదని వారు సూచిస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

నిప్పుల కొలిమిలా ఈ ప్రాంతాలు 
హైదరాబాద్‌ మల్లాపూర్, ఉప్పల్, బాలానగర్, రాజేంద్రనగర్, ఆసిఫ్ నగర్, గోల్కొండలో విపరీతమైన ఉక్కపోతతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అనవసర ప్రయాణాలు ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉన్న సమయంలో చేయకూడదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు సరైన మోతాదులో నీరు తీసుకోవాలి. ద్రవపదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉంటారు. 

 రెడ్ అలర్ట్ ఈ జిల్లాలే.. 
 ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలో ఈ పదిరోజులపాటు దాదాపు 44 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ప్రజలు బయటికి రావద్దు అని సూచిస్తున్నారు. 

అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పెద్దగా వర్షాలు ఉండకపోవచ్చు. అది మరింత ఉక్కపోతకు దారితీస్తుంది. ఈ సమయంలో వృద్దులు, గర్భిణులు, పిల్లలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి . సరైన మోతాదులో నీళ్లు తీసుకుంటూ హైడ్రేషన్ గా ఉండాలి. ఎండల సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకి రాకూడదు. 

పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు..
ఎండలు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో బయటికి రాకుండా ఉండకుండా చూడండి. ఎక్కువగా నీరు తీసుకోవాలి. తగిన ప్రణాళిక వేసుకొని ముందస్తు ప్రయాణాలు చేయండి. ట్రాఫిక్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hyderabad heat waveHeat wave alert Hyderabad 2026Hyderabad Temperature TodayTelangana Weather UpdateHyderabad red alert districts

Trending News