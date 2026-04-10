Health: నిప్పుల కొలిమిలా మారుతున్న హైదరాబాద్‌.. 10 రోజులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు!

Heat Wave Alert In Hyderabad: రాను రాను ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉక్కపోత కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. తేమ శాతం కూడా ఇప్పటికే పడిపోయింది. ఎండా ఎండల తీవ్రతతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్లో పది రోజులు అలెర్ట్ ప్రకటించారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. గరిష్టంగా షాద్నగర్, మహేశ్వరంలో ఇప్పటికే 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఈనెల 12వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు మొత్తంగా 10 రోజులపాటు ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల వరకు కూడా కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎండలు తీవ్రత అధికంగా ఉన్న సమయంలో బయటకు రాకూడదని వారు సూచిస్తున్నారు.
నిప్పుల కొలిమిలా ఈ ప్రాంతాలు
హైదరాబాద్ మల్లాపూర్, ఉప్పల్, బాలానగర్, రాజేంద్రనగర్, ఆసిఫ్ నగర్, గోల్కొండలో విపరీతమైన ఉక్కపోతతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అనవసర ప్రయాణాలు ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉన్న సమయంలో చేయకూడదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు సరైన మోతాదులో నీరు తీసుకోవాలి. ద్రవపదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉంటారు.
రెడ్ అలర్ట్ ఈ జిల్లాలే..
ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలో ఈ పదిరోజులపాటు దాదాపు 44 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ప్రజలు బయటికి రావద్దు అని సూచిస్తున్నారు.
అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పెద్దగా వర్షాలు ఉండకపోవచ్చు. అది మరింత ఉక్కపోతకు దారితీస్తుంది. ఈ సమయంలో వృద్దులు, గర్భిణులు, పిల్లలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి . సరైన మోతాదులో నీళ్లు తీసుకుంటూ హైడ్రేషన్ గా ఉండాలి. ఎండల సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకి రాకూడదు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు..
ఎండలు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో బయటికి రాకుండా ఉండకుండా చూడండి. ఎక్కువగా నీరు తీసుకోవాలి. తగిన ప్రణాళిక వేసుకొని ముందస్తు ప్రయాణాలు చేయండి. ట్రాఫిక్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
