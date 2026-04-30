Endometriosis: నెలసరి నొప్పి నుంచి సంతానలేమి సవాళ్ల వరకూ.. మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఇవే..!

Endometriosis Symptoms: భారతదేశంలో లక్షలాది మంది మహిళలు ఎండోమెట్రియోసిస్తో బాధపడుతున్నారు. బాధాకరమైన నొప్పుల నుంచి అధిక రక్తస్రావం మరియు జీర్ణ సంబంధిత సమస్యల వరకు..ఎండోమెట్రియోసిస్ లక్షణాలలో చాలా వాటిని తరచుగా నెలసరిలో భాగంగానే భావించి విస్మరిస్తుంటారు. అయితే, ఎండోమెట్రియోసిస్ కేవలం అసౌకర్యాన్ని మాత్రమే కాకుండా మరిన్ని సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఇది సంతానోత్పత్తికి సంబంధించిన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అది ఒక మహిళ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యంపై శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ ప్రభావం చూపుతుందని వరంగల్కు చెందిన ప్రాంతీయ వైద్య విభాగాధిపతి & సంతానలేమి నిపుణురాలు డాక్టర్ జలగం కావ్య రావు చెబుతున్నారు. ఆమె మాటల్లోనే..
అసలు ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏమిటి?
ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది గర్భాశయం లోపలి పొరను పోలిన కణజాలం, గర్భాశయం వెలుపల పెరిగే ఒక పరిస్థితి. ఇది అండాశయాలు, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లు , కటి(పొత్తి కడుపు) కుహరాన్ని కప్పి ఉంచే కణజాలాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనివల్ల తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు, చర్మపు పొరల ఉపరితలాలు అసాధారణంగా కలవడం (అతుకులు) మరియు గాయాలు ఏర్పడతాయి.
ఎండోమెట్రియోసిస్ మొత్తం 4 దశల్లో సిస్ట్లుగా మారుతుంది:
మొదటి దశ: కటి ప్రాంతం యొక్క ఉపరితలంపై కణజాలం తక్కువగా ఉండటంతో పాటుగా గర్భాశయం వెలుపల చిన్న చిన్న గాయాలు ఉండవచ్చు. నెలసరి సమయంలో నొప్పి, అప్పుడప్పుడు సంభోగం సమయంలో స్వల్ప అసౌకర్యం కనిపించవచ్చు.
రెండవ దశ: పెద్ద తిత్తులు లేకుండా ఎక్కువ సంఖ్యలో కొద్దిగా లోతైన గాయాలు కనిపిస్తాయి. నెలసరి సమయంలో కటి (పొత్తికడుపు) నొప్పి తీవ్రమవడం, కడుపు ఉబ్బరం పెరగడం మరియు సంభోగ సమయంలో నొప్పి కనిపిస్తాయి.
మూడవ దశ: లోతైన కణజాలంతో పాటు అండాశయాలపై ఏర్పడే ద్రవంతో కూడిన తిత్తులు (సాధారణంగా వీటిని "చాక్లెట్ సిస్ట్” లు అని అంటుంటారు ) ఏర్పడటం, మరియు అతుక్కుపోవటంగా చెప్పబడే సన్నటి గాయపు కణజాలం కనిపిస్తుంది. భరించలేని నొప్పి, అధిక నెలసరి రక్తస్రావం, ప్రేగు/మూత్ర సంబంధిత అసౌకర్యం, మరియు వంధ్యత్వ ప్రమాదాలు ఏర్పడతాయి.
నాలుగవ దశ: విస్తృతమైన రీతిలో కణజాలం ఏర్పడుతుంది. అండాశయాలపై పెద్ద తిత్తులు ఉండి, గర్భాశయం, పేగులు, అండాశయాలు ఒకదానికొకటి అతుక్కుపోయి ఉండవచ్చు. శరీరమంతా వ్యాపించే నొప్పి, తీవ్రమైన కడుపు ఉబ్బరం, జీర్ణ సమస్యలు, సంతానలేమి సమస్యలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
ప్రతి నెలసరి సమయంలో గర్భాశయం వెలుపల (అండాశయాలు లేదా పొత్తికడుపు లోపల) చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పెరిగే కణజాలం (ఎండోమెట్రియోటిక్ కణజాలం) గర్భాశయ పొరలాగా మందంగా మారి, రక్తస్రావం కావడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఇది కణజాలంలోని ఒక చిన్న సంచిలో పేరుకుపోయి ద్రవంతో నిండిన కుహరాలను ఏర్పరుస్తుంది. వీటినే మనం సిస్ట్లు అని పిలుస్తాము. కణజాలం నుండి ఏర్పడే గాయాలు దానిని పునరుత్పత్తి అవయవానికి అంటిపెట్టుకుని ఉండేలా చేస్తాయి, ఇది ఎండోమెట్రియోసిస్కు మరింత దోహదపడుతుంది.
ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రభావం – వంధ్యత్వం
ఇంప్లాంట్లు, అతుకులు, వాపు మరియు హార్మోన్ల మార్పులతో ఎండోమెట్రియోసిస్ వంధ్యత్వానికి గణనీయంగా దోహదపడుతుంది. ఇది కటి యొక్క సహజ నిర్మాణాన్ని మారుస్తుంది.ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లను అడ్డుకుంటుంది. శుక్రకణాలు చేరుకోవటాన్ని నిరోధిస్తుంది. సహాయక పునరుత్పత్తి సాంకేతికతల (ఏఆర్టి)తో కూడా అండాలను సేకరించడం కష్టమవుతుంది. దీర్ఘకాలిక కటి వాపు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని పెంచి.. రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరు మందగించేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల గర్భాశయం గ్రహణశక్తి తగ్గి, పునరుత్పత్తి కణాలు దెబ్బతింటాయి. ఎండోమెట్రియోసిస్ వల్ల ఏర్పడే ప్రతికూల వాతావరణం అండం నాణ్యతను కూడా ప్రభావితం చేసి, పిండం అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. వ్యాధి నిర్ధారణలో జాప్యం కారణంగా ఈ పరిస్థితి నిశ్శబ్దంగా పెరిగి గర్భస్రావం లేదా గర్భాశయం వెలుపల పిండం ఎదగటం వంటి గర్భధారణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇది మహిళలు మరియు వారి కుటుంబాలలో మానసిక ఒత్తిడిని, భావోద్వేగ గందరగోళాన్ని కలిగిస్తుంది.
ముందస్తు పరీక్షలతో పోరాటం..
ఎండోమెట్రియోసిస్ను ముందుగానే గుర్తించడం ద్వారా ఈ సమస్యలన్నింటినీ నివారించవచ్చు. ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్య 20 లేదా 30 ఏళ్ల వయస్సు గల మహిళలకే వస్తుందనేది ఒక సాధారణ అపోహ. చాలా మందికి దీని లక్షణాలు మొదటిసారి రుతుస్రావం జరిగిన సమయంలోనే కనిపిస్తాయి. నెలసరి నొప్పి తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల ఒక అమ్మాయి పాఠశాలకు వెళ్లలేకపోతే అది ఎండోమెట్రియోసిస్కు సంకేతం కావచ్చు. ఈ లక్షణాలను గుర్తించడం ద్వారా, భవిష్యత్తులో సంతానలేమి సవాళ్లకు దారితీసే ఈ నిశ్శబ్ద పురోగతిని నివారించవచ్చు.
ఖచ్చితమైన వ్యాధి నిర్ధారణ మరియు స్టేజింగ్ కోసం లాపరోస్కోపీ ఉత్తమమైన పద్ధతిగా ఉన్నప్పటికీ.. ఇప్పుడు "మంచి అల్ట్రాసౌండ్" (ముఖ్యంగా శిక్షణ పొందిన సోనాలజిస్ట్లు మాత్రమే చేసే డీప్ ఎండోమెట్రియోసిస్ మ్యాపింగ్) ఒక కీలకమైన ప్రాథమిక సాధనంగా మారింది. హై-రిజల్యూషన్ ట్రాన్స్వజైనల్ అల్ట్రాసౌండ్ (TVUS) ద్వారా ఈ వ్యాధిని గుర్తించవచ్చు. ఒకసారి వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత పరిస్థితి మరింత తీవ్రం కాకముందే నొప్పిని తగ్గించుకోవడానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న గాయాలు, మొదలైన వాటిని అరికట్టడం కోసం హార్మోన్ థెరపీ లేదా తొలగింపు (ఎక్సిషన్) సర్జరీని మహిళలు తీసుకోవచ్చు.
భవిష్యత్తును పరిరక్షించుకోవడం..
ఎండోమెట్రియోసిస్ ముదిరిన దశలో మహిళలు తమ సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి అండాశయ నిల్వపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పెద్ద చాక్లెట్ తిత్తులు ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన అండాశయ కణజాలాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ తిత్తులను శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించే సమయంలో అనుకోకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఫోలికల్స్ను తొలగించే లేదా దెబ్బతినే ప్రమాదం కూడా ఉంది. తద్వారా అండాశయ నిల్వలపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది.
ఎండోమెట్రియోసిస్ సమస్యలతో బాధపడుతున్న యువతులు లేదా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలనుకునే వారు.. తమ పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం మరింత దెబ్బతినక ముందే తమ అండాల నాణ్యతను కాపాడుకోవడానికి.. ముందుగానే అండాలను నిల్వ చేసుకోవటాన్ని (ఎగ్ ఫ్రీజింగ్) పరిగణించాలి. ప్రస్తుతం గర్భం ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మహిళలకు, తిత్తులను తొలగించడం, మూసుకుపోయిన ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లను తెరువటం, గర్భాశయ పొరను మెరుగుపరచడం, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి తగ్గించటం మరియు కటి వాపును తగ్గించడం వంటి చికిత్సలు సహజ గర్భధారణ అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తాయి.
బాధాకరమైన నెలసరి నొప్పి , కడుపు/వెన్నునొప్పి, అధిక రక్తస్రావం మొదలైన లక్షణాలు ఎండోమెట్రియోసిస్కు సూచికలు కావచ్చు, అదే సమయంలో ఇది ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా కూడా ఉండవచ్చు. గర్భం ధరించడానికి ప్రయత్నించే వరకూ కూడా చాలా మందికి తమకు ఈ సమస్య ఉందని తెలియకపోవచ్చు, అందువల్ల ఎండోమెట్రియోసిస్ను అధిగమించటానికి దీనిని ముందుగానే గుర్తించడం మరింత ముఖ్యం.
