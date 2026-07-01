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యమధర్మరాజుతో పోరాడే ప్రత్యక్ష దైవాలు.. ICU మూసిన తలుపుల వెనుక డాక్టర్ల కథ ఇది!

Life In ICU: హాస్పిటల్స్‌లో ఐసీయూ (ICU) క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ గదిలో వైద్యులు చవుబ్రతుకుల్లో ఉన్నవారిని రక్షించేందుకు చేసే కృషి విలువకట్టలేనిదని భావింవచ్చు. అయితే, వైద్యుల దినోత్సవం (Doctors Day 2026) సందర్భంగా ఐసీయూలో వైద్యుల అనుభవాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:59 PM IST
యమధర్మరాజుతో పోరాడే ప్రత్యక్ష దైవాలు.. ICU మూసిన తలుపుల వెనుక డాక్టర్ల కథ ఇది!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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