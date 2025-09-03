Bloating: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

Kitchen Remedy For Gas And Bloating: ఎయిమ్స్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్టులు, హార్వర్డ్, స్టాండ్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వైద్యులు కూడా మంచి పేగు ఆరోగ్యానికి కోసం కొన్ని రకాల చిట్కాలు ఇచ్చారు. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి వంటింట్లో కొన్ని రకాల మసాలాలతో తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు..
అల్లం..
అల్లం ఇది కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తగ్గిస్తుంది. తక్షణ ఉపశమనం కూడా అందిస్తుందని డాక్టర్ చేస్తున్నారు. అల్లం టీ రూపంలో తయారు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
సోంపు గింజలు..
సోంపు గింజలు కూడా కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తికి ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్టు ప్రకారం ప్రతిరోజు తిన్న తర్వాత సోంపుని నమలడం లేదా టీ తయారు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మంచి చిట్కా అవుతుంది. ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
జీలకర్ర..
జీలకర్రలో కూడా కడుపు సమస్యలు నయం చేసే గుణాలు ఉంటుంది. దీర్ఘ కాలిక మలబద్దక సమస్యకు ఇది మంచి రెమిడీ. జీలకర్రను వేయించి నీళ్లలో నానబెట్టి తీసుకోవచ్చు.. మనం వండుకునే వంటల్లో కూడా వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.
పసుపు
ఏయిమ్స్ వైద్యుల ప్రకారం పసుపులో యాంటీ బయోటిక్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది కడుపు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలలో పసుపు వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇది కడుపు ఆరోగ్యానికి మంచి రెమెడీ. కూరలో కూడా పసుపు వేసుకొని తీసుకుంటాం. కడుపులో మంట, నొప్పి సమస్యను తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది.
దాల్చిన చెక్క..
దాల్చిన చెక్కలో కూడా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడం మాత్రమే కాదు.. కడుపు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. దాల్చిన చెక్కను ఓట్స్ పై కూడా వేసుకొని తీసుకోవచ్చు ఇది మాత్రమే కాదు పుదీనా, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర వంటివి కూడా మన వంటి గదిలో ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి కడుపు సమస్యలను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి.
