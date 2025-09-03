English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bloating: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

Kitchen Remedy For Gas And Bloating: జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తినాలని ఏం వైద్యులు చెప్తున్నారు. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తితో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా మంది బాధపడుతున్నారు. అయితే వంటింట్లో ఉండే కొన్ని రకాల మసాలాలతో వీటిని ఉపశమనం లభిస్తుందని అంటున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 3, 2025, 01:38 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Bloating: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

Kitchen Remedy For Gas And Bloating: ఎయిమ్స్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్టులు, హార్వర్డ్, స్టాండ్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వైద్యులు కూడా మంచి పేగు ఆరోగ్యానికి కోసం కొన్ని రకాల చిట్కాలు ఇచ్చారు. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి వంటింట్లో కొన్ని రకాల మసాలాలతో తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు..

Add Zee News as a Preferred Source

 అల్లం..
 అల్లం ఇది కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తగ్గిస్తుంది. తక్షణ ఉపశమనం కూడా అందిస్తుందని డాక్టర్ చేస్తున్నారు. అల్లం టీ రూపంలో తయారు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.

 సోంపు గింజలు..
 సోంపు గింజలు కూడా కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తికి ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్టు ప్రకారం ప్రతిరోజు తిన్న తర్వాత సోంపుని నమలడం లేదా టీ తయారు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మంచి చిట్కా అవుతుంది. ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

 జీలకర్ర..
 జీలకర్రలో కూడా కడుపు సమస్యలు నయం చేసే గుణాలు ఉంటుంది. దీర్ఘ కాలిక మలబద్దక సమస్యకు ఇది మంచి రెమిడీ. జీలకర్రను వేయించి నీళ్లలో నానబెట్టి తీసుకోవచ్చు.. మనం వండుకునే వంటల్లో కూడా వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

 

 పసుపు
ఏయిమ్స్ వైద్యుల ప్రకారం పసుపులో యాంటీ బయోటిక్‌ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది కడుపు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలలో పసుపు వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇది కడుపు ఆరోగ్యానికి మంచి రెమెడీ. కూరలో కూడా పసుపు వేసుకొని తీసుకుంటాం. కడుపులో మంట, నొప్పి సమస్యను తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది.

 దాల్చిన చెక్క..
 దాల్చిన చెక్కలో కూడా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడం మాత్రమే కాదు.. కడుపు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. దాల్చిన చెక్కను ఓట్స్ పై కూడా వేసుకొని తీసుకోవచ్చు ఇది మాత్రమే కాదు పుదీనా, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర వంటివి కూడా మన వంటి గదిలో ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి కడుపు సమస్యలను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి.

ఇదీ చదవండి: డ్రాగన్‌ పండులో ఉండే మ్యాజిక్‌ తెలిస్తే నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

ఇదీ చదవండి:  పీరియడ్స్‌ పిల్స్‌ వేసుకుని యువతి మృతి, అసలు కారణం చెప్పిన వైద్యుడు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

bloating remedyGas Relief Home Remedystomach gas treatmentindigestion cureayurvedic remedy for gas

Trending News