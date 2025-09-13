English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Intercourse Tips: భోజనం తిన్న వెంటనే శృంగారంలో పాల్గొంటున్నారా? అయితే మీకు దెబ్బ పడినట్లే! ఇలా చేయండి!

Intercourse After Eating: సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది రాత్రి భోజనం తర్వాత తమ భాగస్వామితో కలిసి శృంగారం గురించి అనేక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అలాగే, ఈ పద్ధతి సరైనదేనా? లేదా దీనివల్ల ఇద్దరికీ ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని వారు సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాంటి ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానం ఇక్కడ ఉంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 13, 2025, 07:15 AM IST

Intercourse Tips: భోజనం తిన్న వెంటనే శృంగారంలో పాల్గొంటున్నారా? అయితే మీకు దెబ్బ పడినట్లే! ఇలా చేయండి!

Intercourse After Eating: సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది రాత్రి భోజనం తర్వాత తమ భాగస్వామితో కలిసి శృంగారం గురించి అనేక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అలాగే, ఈ పద్ధతి సరైనదేనా? లేదా దీనివల్ల ఇద్దరికీ ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని వారు సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాంటి ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానం ఇక్కడ ఉంది.

రాత్రి భోజనం చేసిన వెంటనే మీ భాగస్వామితో శృంగారం చేయడం మంచిదేనా? బహుశా ఇది మీకు మంచి రొమాంటిక్ ఆలోచనలా అనిపించవచ్చు. కానీ మీరు తిన్న తర్వాత అలాంటి ఆలోచనను పక్కన పెట్టడం మంచిది.

రాత్రిపూట భారీ భోజనం తర్వాత శృంగారం చేయడం వల్ల మీ పనితీరు, సంతృప్తి స్థాయిలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితమవుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఏంటంటే.. రాత్రి భోజనం తర్వాత ఆహారాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి రక్తం మీ జీర్ణవ్యవస్థకు ఎక్కువగా ప్రవహిస్తుంది. రాత్రి భోజనం తర్వాత జననేంద్రియాలకు రక్త ప్రవాహం తగ్గుతుంది. ఇది ఉద్రేకం, ఉద్వేగం లోపానికి దారితీస్తుంది.

ఇన్సులిన్, సెరోటోనిన్ అనే హార్మోన్ల స్థాయిలు పెరగడం వల్ల మీ శక్తి స్థాయిలు తగ్గుతాయి. అలసట భాగస్వాముల మధ్య సాన్నిహిత్యం సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఘనమైన ఆహారాన్ని తీసుకునే వారిలో ఇది మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ వంటకాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

మంచి ఎంపికలు: మన హార్మోన్ స్థాయిలు, శక్తి, మానసిక స్థితి ఉదయాన్నే, రోజు మొదటి అర్ధభాగంలో మెరుగుపడతాయి. ఈ సమయంలో మీరు శృంగారంలో పాల్గొంటే, భాగస్వాముల మధ్య సాన్నిహిత్యం, ఆకర్షణ మెరుగ్గా ఉంటుంది.

మీ బిజీ షెడ్యూల్ రాత్రిపూట మాత్రమే కలిసి ఉండటానికి సమయం ఉంటే.. తేలికపాటి విందు చేయండి. కౌగిలింతలు, ముద్దులు, లాలన, మసాజ్ చేయడం ద్వారా భాగస్వాముల మధ్య ఆకర్షణను పెంచింతే మంచిది. 

రోజూ వ్యాయామం చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది. ఎండార్ఫిన్ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. శరీరం, మనస్సును దానికి సిద్ధం చేస్తుంది. శ్వాస పద్ధతులను అభ్యసించడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ప్రత్యేక క్షణం కోసం మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తుంది.

