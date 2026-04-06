World Health Day: ప్రెగ్నెన్సీలో తరచుగా మూత్రవిసర్జనకు కారణమేంటి? ఏదైనా ప్రమాదానికి సంకేతమా? అసలు నిజం ఇదే!

World Health Day 2026: గర్భధారణ అనేది ప్రతి మహిళకు ఒక సున్నితమైన కాలం. ఈ సమయంలో మహిళ శరీరంలో అనేక హార్మోనల్, శారీరక మార్పులు జరుగుతాయి. అందులో ప్రధానంగా ఎదురయ్యే సమస్య తరచుగా మూత్రానికి వెళ్లడం. అయితే ఇది ఒక సాధారణ సమస్య మాత్రమే. చాలా మంది మహిళలు గర్భం దాల్చినప్పటి నుండి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. మరి ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో సాధారణమేనా..? లేక ఏదైనా ప్రమాదానికి సంకేతమా..? అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రెగ్నెన్సీలో తరచుగా ఎందుకు మూత్రానికి వెళ్తారు?
1. గర్భధారణ సమయంలో హార్మోన్ల మార్పుల కారణంగా ఇలా జరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు.
2. ప్రెగ్నెన్సీలో శరీరంలో HCG (హ్యూమన్ కోరియోనిక్ గొనాడోట్రోపిన్) అనే హార్మోన్ వేగంగా పెరుగుతుంది. ఇది మూత్రపిండాలకు రక్త ప్రసరణను పెంచి.. ఎక్కువ మూత్రం వచ్చేలా చేస్తుంది.
3. అంతేకాకుండా పెరుగుతున్న గర్భాశయం కూడా మరో ప్రధాన కారణం. శిశువు పెరిగే కొద్దీ గర్భాశయం పరిమాణం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది మూత్రాశయంపై ఒత్తిడిని కలిగించి.. తరచుగా మూత్రవిసర్జనకు కారణమవుతుంది.
4. అలాగే శరీరంలో లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా నిల్వ ఉండటం వల్ల కూడా ఇలా జరగవచ్చు. గర్భధారణ సమయంలో శరీరంలో ముఖ్యంగా కాళ్లు మరియు కణజాలాలలో ఎక్కువ లిక్విడ్స్ని నిల్వ చేసుకుంటుంది. ఈ లిక్విడ్స్ రాత్రిపూట రక్తంలోకి తిరిగి చేరడం వల్ల తరచుగా మూత్రవిసర్జన జరగవచ్చు.
ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది సాధారణమేనా?
చాలా సందర్భాలలో తరచుగా మూత్రవిసర్జన అనేది సాధారణ మరియు ఆరోగ్యకరమైన గర్భధారణలో ఒక భాగం. కానీ కొన్ని పరిస్థితులలో ఇది ప్రమాదానికి సంకేతం కూడా కావచ్చు.
మీరు ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
1. తరచుగా మూత్రవిసర్జనతో పాటు ఈ లక్షణాలు కూడా ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
2. మూత్రవిసర్జన సమయంలో మంట లేదా నొప్పిగా అనిపించడం.
3. మూత్రం ముదురు రంగు లేదా దుర్వాసనతో వస్తుంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాలి.
4. జ్వరం లేదా చలిగా ఉండటం.
5. పొత్తికడుపులో నొప్పి రావడం.
6. చాలా తక్కువ పరిమాణంలో తరచుగా మూత్రవిసర్జన.
7. ఈ లక్షణాలు మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ (UTI)ను సూచించవచ్చు. దీనిని గర్భధారణ సమయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
మరి తరచుగా మూత్రవిసర్జన సమస్యను ఎలా ఎదుర్కోవాలి?
1. తక్కువ నీరు తాగడం వల్ల మీ మూత్రం సాధారణంగా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటే.. ఆ ఆలోచన కూడా చేయకండి. ఎందుకంటే అలా చేయడం తప్పు. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్ మరియు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇది మీ బిడ్డకు కూడా హాని కలిగించవచ్చు.
2. కెఫిన్కు దూరంగా ఉండండి. టీ, కాఫీ మరియు కూల్ డ్రింక్స్ మూత్రాశయాన్ని మరింత చురుకుగా చేసి.. అధిక మూత్రవిసర్జనకు దారితీస్తాయి.
3. నైట్ టైమ్ లిక్విడ్స్ తక్కువగా తీసుకోవాలి. నిద్రపోయే ముందు ఒకటి రెండు గంటల పాటు నీళ్లు లేదా ఇతర లిక్విడ్స్ తక్కువగా తాగడం వల్ల రాత్రిపూట మెలకువ వచ్చే సమస్య తగ్గుతుంది.
4. మీరు వాష్రూమ్కి వెళ్లినప్పుడల్లా మీ మూత్రాశయాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. దీనివల్ల ప్రతిసారి మూత్రం వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
5. అలాగే పెల్విక్ ఫ్లోర్ వ్యాయామాలు చేయండి. ఈ వ్యాయామాలు మూత్రాశయంపై నియంత్రణను మెరుగుపరిచి.. తరచుగా మూత్రవిసర్జన నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
ఈ సమస్య ఎప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది..? ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది?
1. మొదటి ట్రైమిస్టర్లో హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల మూత్రవిసర్జన పెరగవచ్చు.
2. రెండవ ట్రైమిస్టర్ కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించవచ్చు.
3. మూడవ ట్రైమిస్టర్లో శిశువు క్రిందికి కదలడం వలన ఇది మళ్లీ పెరుగుతుంది.
గర్భధారణ సమయంలో తరచుగా మూత్రవిసర్జన కావడం సాధారణమే. కానీ లక్షణాలు అసాధారణంగా ఉంటే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. వైద్యులు మూత్ర పరీక్ష చేయించుకోమని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. సకాలంలో చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేదా సమస్యలు రాకుండా నివారించవచ్చు. తద్వారా తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరూ సురక్షితంగా ఉంటారు.
బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా ఈ సమస్య కొనసాగుతుందా?
బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా కొంతమందిలో ఈ సమస్య ఉంటుంది. మరి కొందరిలో ఉండదు. సాధారణంగా ఈ పరిస్థితి 3 నుండి 6 నెలల్లో తగ్గిపోతుంది.
