/Garlic In Ghee Benefits: వెల్లుల్లిని నెయ్యిలో వేయించి తింటే..? ఎన్నో రకాల వ్యాధులకు అమృతంలా పనిచేస్తుంది!

Fry Garlic In Ghee: నెయ్యి, వెల్లుల్లి.. ఈ రెండు భారతీయ వంటగదిలో విడదీయలేని భాగాలు. కేవలం రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఆయుర్వేదంలో వీటి కలయికను ఒక శక్తివంతమైన ఔషధంగా పరిగణిస్తారు. నెయ్యిలో వేయించిన వెల్లుల్లిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే సమ్మేళనానికి యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనిని నెయ్యిలో వేయించినప్పుడు ఆ పోషకాలను శరీరం త్వరగా గ్రహిస్తుంది. వెల్లుల్లి, నెయ్యి కలయిక సహజ రోగనిరోధక శక్తిని (రోగనిరోధక శక్తి) పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుండి ఇది మనల్ని కాపాడుతుంది.
అలాగే నెయ్యిలోని బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది అద్భుతమైన ఇంటి చిట్కాగా మారుతుంది. వెల్లుల్లి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, రక్తపోటును (బ్లడ్ ప్రెజర్) నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. నెయ్యిలోని మంచి కొవ్వులు గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. అదే విధంగా శరీరంలోని అంతర్గత వాపులను తగ్గించి, ఊపిరితిత్తుల నివారణలో ఈ మిశ్రమం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఎలా తీసుకోవాలి?
వెల్లుల్లి రెబ్బలను తొక్క తీసి, కొద్దిగా నెయ్యిలో దొరగా వేయించాలి. వీటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున లేదా రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా సరే సాధారణంగా తీసుకుంటేనే అమృతం. నెయ్యి, వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని అతిగా తీసుకుంటే అజీర్ణం లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
(గమనిక: ఇప్పటికే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా మందులు వాడుతున్న వారు, ఈ చిట్కాను పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
