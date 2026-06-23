Jamun Top 5 Health Benefits in Monsoon: మార్కెట్లో ఎటూ చూసినా అల్లనేరేడు పండ్లే కనిపిస్తున్నాయి.. ధర కూడా మామూలుగానే ఉంది. ఈ సీజన్లో మీరు వీటిని మిస్ అయితే మంచి పోషకాలను, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా మిస్ అయినట్టే. అల్లనేరేడు ఈ సీజన్లో బాగా కనిపిస్తుంది.. ఈ ఏడాది కరువు వస్తుందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వార్త హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ విషయం పక్కన పెడితే అల్లనేరేడు పండులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మాత్రం పుష్కలంగా ఉన్నాయి. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో 'ఇండియన్ బ్లాక్ బెర్రీ' అని కూడా అంటారు. సాధారణంగా సీజనల్ ఫ్రూట్స్లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. ఇవి మన ఇమ్యూనిటీని పెంచి సీజనల్ జబ్బుల నుండి కాపాడతాయి. అల్లనేరేడు పండులో విటమిన్లు, మినరల్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇవి కేవలం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడమే కాదు.. గుండె, జీర్ణ వ్యవస్థకు కూడా చాలా మేలు చేస్తాయని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సీజన్లో మీరు వీటిని మీ డైట్లో కలిపితే అది ఒక మంచి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అవుతుంది. అసలు దీనివల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటో చూద్దాం.
ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్...
అల్లనేరేడు పండులో విటమిన్ సి, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల మన ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, సీజనల్ జబ్బులు, ఇన్ఫెక్షన్లు మన దరిచేరకుండా ఉంటాయి.
మంచి జీర్ణ ఆరోగ్యం...
దీన్ని జామున్ అని కూడా పిలుస్తారు.. ఇందులో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణక్రియ బాగుండాలంటే ఫైబర్ చాలా ముఖ్యం. అల్లనేరేడు పండు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కడుపు నొప్పి, అజీర్తి వంటి సమస్యలు రావు. మన పూర్వీకుల కాలం నుండి షుగర్ కంట్రోల్, జీర్ణ సమస్యల కోసం దీనిని వాడుతూనే ఉన్నారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి భలే పండు...
ఇందులో పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ముఖ్యంగా బ్లడ్ ప్రెషర్ను కంట్రోల్ చేయడంలో, శరీరంలో సోడియం స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడంలో ఇవి బాగా పనిచేస్తాయి.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలం...
జామున్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందుతాయి. ఇవి సెల్ డ్యామేజ్ కాకుండా, ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి మనల్ని కాపాడతాయి. దీనివల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా రాకుండా ఉండొచ్చు.
చర్మానికి మెరుపు...
అల్లనేరేడు పండులో విటమిన్ సీ ఉండటం వల్ల చర్మానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని రిపేర్ చేస్తూ, ఆరోగ్యంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. చర్మ సమస్యలు రాకుండా కాపాడటమే కాకుండా, ఒక షీల్డ్ లాగా పనిచేసి చర్మానికి మెరుపును ఇస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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