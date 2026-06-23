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Jamun: ఈ సీజన్‌లో అల్లనేరేడు పండ్లు తినకపోతే నష్టపోయినట్లే.. షుగర్‌ కంట్రోల్‌ మాత్రమే కాదు, ఈ 5 లాభాలు తెలుసా?

Jamun Top 5 Health Benefits in Monsoon: వర్షాకాలం మొదలైంది..  మార్కెట్లో అల్లనేరేడు పండ్లు బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి రుచిగా, పులుపుగా, తీయగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచివి. చాలామంది ఇది కేవలం షుగర్ పేషెంట్లకు మాత్రమే అని అనుకుంటారు.. కానీ అల్లనేరేడు పండు వల్ల మరో 5 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి, మీకు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 23, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:24 PM IST
Jamun: ఈ సీజన్‌లో అల్లనేరేడు పండ్లు తినకపోతే నష్టపోయినట్లే.. షుగర్‌ కంట్రోల్‌ మాత్రమే కాదు, ఈ 5 లాభాలు తెలుసా?
Image Credit: Jamun Top 5 Health Benefits in Monsoon:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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