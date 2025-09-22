Kidney Beans: కిడ్నీ బీన్స్‌ తింటే ఎన్ని లాభాలో.. తెలియక మిస్‌ చేసుకుంటున్నారు..

Kidney Beans Benefits: కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు కూడా తోడ్పడుతుంది. దీని సరిగ్గా ఉరికించినట్లయితే మన శరీరానికి మంచి ప్రోటీన్, ఫైబర్, పొటాషియం కూడా అందుతుంది. ఇది ఎరుపు రంగులో కనిపించే ఈ కిడ్నీ బీన్స్ ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా తింటారు. అయితే ఈ కిడ్నీ బీన్స్ మనం శనగలు మాదిరి నానబెట్టి ఉడికించి కూర తయారు చేసుకోవచ్చు. లేదా చాట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.
మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్..
కిడ్నీ బీన్స్ని తీసుకోవడం వల్ల మీరు మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ తీసుకున్న వారు అవుతారు. ఇందులో ప్రోటీన్ శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కండరాల అభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడుతుంది. కండరాల రిపేర్ కి కూడా సహాయపడుతుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. తద్వారా అతిగా తినకుండా ఉంటారు. అందుకే వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు కిడ్నీ బీన్స్ తినాలి.
వెయిట్ లాస్.
కిడ్నీ బీన్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇందులో తక్కువ కొవ్వులు ఉంటాయి. ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవాళ్లు కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగిస్తుంది. అదే సమయంలో మీకు ప్రోటీన్ కూడా అందుతుంది.
షుగర్ కంట్రోల్..
కిడ్నీ బీన్స్ లో గ్లైసమిక్ సూచి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా ఏ సందేహం లేకుండా తినవచ్చు. డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న వారు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.
గుండె..
కిడ్నీ బీన్స్ లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. హైబీపీతో బాధపడుతున్న వారికి గుండె ప్రమాదాలు తప్పవు. అయితే హార్ట్ ఎటాక్ రాకుండా ఉండాలంటే మీ దగ్గర డైట్ లో కిడ్నీ బీన్స్ చేర్చుకోండి. ఇందులోని పొటాషియం బీపీని అదుపులో ఉంచుతుంది.
జీర్ణ ఆరోగ్యం..
కిడ్నీ బీన్స్ లో డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేస్తుంది. రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం మంచిది. ఇది కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య కూడా ఇది మంచి నివారణగా పని చేస్తుంది.
క్యాన్సర్ ప్రమాదం..
కిడ్నీ బీన్స్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు , పాలీఫెనల్స్ ఉంటాయి. ఇది క్యాన్సర్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయని 2009 నివేదికలతో చెబుతున్నాయి. కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
ఇదీ చదవండి: ఈ పుల్లని ఆకుకూరలో ఖనిజాలు పుష్కలం.. నమ్మలేని ఆరోగ్యం..!
ఇదీ చదవండి: ఈ పప్పు తింటే విటమిన్ బీ12 సప్లిమెంట్ వేసుకున్నట్టే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook