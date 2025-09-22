English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kidney Beans: కిడ్నీ బీన్స్‌ తింటే ఎన్ని లాభాలో.. తెలియక మిస్‌ చేసుకుంటున్నారు..

Kidney Beans Benefits: కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్ అజీర్తి వస్తుందేమో అని చాలామంది అపోహ పడతారు. అయితే మీరు పప్పులో కాలు వేసినట్టే. కిడ్నీ బీన్స్‌ సరిగ్గా ఉడికించి తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇది ఒక సమతుల ఆహారం అవుతుంది. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:24 PM IST

 Kidney Beans Benefits: కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు కూడా తోడ్పడుతుంది. దీని సరిగ్గా ఉరికించినట్లయితే మన శరీరానికి మంచి ప్రోటీన్, ఫైబర్, పొటాషియం కూడా అందుతుంది. ఇది ఎరుపు రంగులో కనిపించే ఈ కిడ్నీ బీన్స్ ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా తింటారు. అయితే ఈ కిడ్నీ బీన్స్ మనం శనగలు మాదిరి నానబెట్టి ఉడికించి కూర తయారు చేసుకోవచ్చు. లేదా చాట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.

 మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్..
 కిడ్నీ బీన్స్‌ని తీసుకోవడం వల్ల మీరు మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ తీసుకున్న వారు అవుతారు. ఇందులో ప్రోటీన్ శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కండరాల అభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడుతుంది. కండరాల రిపేర్ కి కూడా సహాయపడుతుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. తద్వారా అతిగా తినకుండా ఉంటారు. అందుకే వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు కిడ్నీ బీన్స్ తినాలి.

 వెయిట్ లాస్.
 కిడ్నీ బీన్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇందులో తక్కువ కొవ్వులు ఉంటాయి. ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవాళ్లు కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగిస్తుంది. అదే సమయంలో మీకు ప్రోటీన్ కూడా అందుతుంది. 

 షుగర్ కంట్రోల్..
 కిడ్నీ బీన్స్ లో గ్లైసమిక్ సూచి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా ఏ సందేహం లేకుండా తినవచ్చు. డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న వారు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.

 గుండె..
 కిడ్నీ బీన్స్ లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. హైబీపీతో బాధపడుతున్న వారికి గుండె ప్రమాదాలు తప్పవు. అయితే హార్ట్ ఎటాక్ రాకుండా ఉండాలంటే మీ దగ్గర డైట్ లో కిడ్నీ బీన్స్ చేర్చుకోండి. ఇందులోని పొటాషియం బీపీని అదుపులో ఉంచుతుంది.

 జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 కిడ్నీ బీన్స్ లో డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేస్తుంది. రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం మంచిది. ఇది కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య కూడా ఇది మంచి నివారణగా పని చేస్తుంది.

 క్యాన్సర్ ప్రమాదం..
 కిడ్నీ బీన్స్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు , పాలీఫెనల్స్‌ ఉంటాయి. ఇది క్యాన్సర్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయని 2009 నివేదికలతో చెబుతున్నాయి. కిడ్నీ బీన్స్‌ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kidney Beans Benefitshealth benefits of kidney beanskidney beans nutritionis rajma good for healthkidney beans for weight loss

