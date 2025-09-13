Nagarjuna Fitness Diet Secrets: హీరో అక్కినేని నాగార్జున అందం గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఏళ్లు గడుస్తున్నా.. ఆయన అందం నానాటికి పెరిగిపోతుంది తప్ప తగ్గట్లేదు. 66 ఏళ్ల వయసులోనూ కింగ్ నాగార్జున 30 ఏళ్ల యువకుడిలా కనిపిస్తున్నారు. ఆరుపదుల వయసు దాటినా అతను 30 ఏళ్ల యువకుడిలా కనిపించడం అసాధ్యమని కొందరు అంటున్నారు. కానీ, ఆయన పాటించే ఫిట్నెస్ సలహాలు, సూచనలు తెలుసుకుంటే ఆయన లాగా మీరూ కూడా కుర్రాడిలా మారిపోతారు. ఇంతకీ కింగ్ నాగార్జున్ పాటించే ఫిట్నెస్ సూత్రాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది నటులు వయసు మీరిన తర్వాత కూడా యంగ్ లుక్ లోనే కనిపిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో నటుడు నాగార్జున అగ్రస్థానంలో ఉంటారని చెప్పడంలో తప్పు లేదు. 66 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆయన చాలా ఫిట్ గా, ఎనర్జిటిక్ గా ఉన్నారు. మరి ఆయన పాటించే ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో చూద్దాం..
భోజన సమయం: సూర్యాస్తమయం తర్వాత, శరీరంలో జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన హార్మోన్లు నెమ్మదిగా పనిచేస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు ఆలస్యంగా తింటే, శరీరం ఆహారాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచుతుంది. ఇది మొత్తం జీవక్రియను దెబ్బతీస్తుంది.
నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. సాయంత్రం 6 గంటలకు భోజనం చేసిన వారి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు రాత్రి 9 గంటలకు తిన్న వారి కంటే తక్కువగా ఉన్నాయని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. ఆహారం, కేలరీలు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, సమయాన్ని మార్చడం వల్ల ఫలితాలు మారాయని పరిశోధకులు వెల్లడించారు.
కేవలం డిన్నర్ టైం మాత్రమే కాదు. అక్కినేని నాగార్జున ఫిట్నెస్కు కారణం ఆయన ప్రత్యేక జీవనశైలి కూడా. కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో ఆయన తన రోజును వ్యాయామంతో ప్రారంభిస్తానని చెప్పారు. ఆయన వ్యాయామానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వారానికి ఐదు నుండి ఆరు రోజులు. రోజుకు కనీసం 45 నిమిషాల నుండి గంట వరకు వ్యాయామం చేస్తారు. ఆయన తన హృదయ స్పందన రేటును 70 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
ఆహారం విషయంలో.. నాగార్జున 12:12 అడపాదడపా ఉపవాస పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. ఈ పద్ధతిలో రోజులో 12 గంటలు తినడం.. మిగిలిన 12 గంటలు ఉపవాసంతో గడుపుతారు. అతను ఉదయం మేల్కొన్న వెంటనే, గోరువెచ్చని నీరు తాగుతారట. కిమ్చి, సౌర్క్రాట్ వంటి సహజ ప్రోబయోటిక్లను ఆహారంగా తీసుకుంటారట. ఇవి గట్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఆ తర్వాత ఆయన కాఫీ తాగుతారట. ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. హైడ్రేటెడ్గా ఉండటానికి అతను రోజంతా పుష్కలంగా నీరు తాగుతారని సమాచారం.
హీరో నాగార్జున తన ప్రతిరోజూ దినచర్యలో భాగంగా.. నాణ్యమైన నిద్రకు చాలా ప్రాముఖ్యతనిస్తారని తెలుస్తోంది. ఇది శరీరాన్ని విశ్రాంతి తీసుకోవడమే కాకుండా కండరాలు తిరిగి పుంజుకునేందుకు వీలు ఉంటుంది. ఒత్తిడికి గురికాకుండా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఫిట్నెస్కు చాలా ముఖ్యమని కింగ్ నాగార్జున నమ్ముతారు. ఈ చిన్న అలవాట్లే ఈ వయసులో కూడా అతన్ని చాలా శక్తివంతంగా ఉంచుతున్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆయన పాటించే కొన్ని టిప్స్నూ మీరూ ఫాలో అవ్వండి.
