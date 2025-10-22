English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kiwi: కీవీ పండుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు.. ఈ సూపర్‌ఫ్రూట్‌తో బోలెడు లాభాలు..

Kiwi: కీవీ పండుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు.. ఈ సూపర్‌ఫ్రూట్‌తో బోలెడు లాభాలు..

Kiwi health Benefits: కీవీ పండులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్‌, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు  ఉంటాయి. ఇందులో అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కీవీ పండులో విటమిన్‌ సీ, ఫైబర్‌, పొటాషియం ఉంటుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:14 PM IST

Kiwi: కీవీ పండుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు.. ఈ సూపర్‌ఫ్రూట్‌తో బోలెడు లాభాలు..

Kiwi health Benefits: కీవీ పండులో విటమిన్స్‌, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్‌ సీ, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. కీవీ పండులో ఇమ్యూనిటీ బూస్ట అవుతుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. నిద్రలేమి సమస్యకు కూడా చెక్‌ పెడుతుంది. గ్లైసెమిక్‌ సూచీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది డయాబెటీస్‌ వారికి కూడా మంచిది. కీవీ పండు డైలీ డైట్‌లో చేర్చుకుంటే రిఫ్రెష్‌  అందిస్తుంది. ఇది స్మూథీ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.  కీవీలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు ఉంటాయి.

కీవీ పండులో విటమిన్‌ సీ ఉంటుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ చేస్తుంది. కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఫ్రీ ర్యాడికల్‌ డ్యామేజ్‌ కాకుండా కాపాడుతుంది.ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్‌ నుంచి తోడ్పడుతుంది.

జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా కీవీ పండు సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఫైబర్‌ కూడా అధిక మోతాదులో ఉంటుంది.  ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. ఇందులో పొటాషియం కూడా ఉంటుంది. బీపీ అదుపులో ఉంచుతుంది. కీవీ పండులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండె సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గిస్తుంది.

నిద్ర క్వాలిటీని కూడా మెరుగు చేస్తుంది. సెరోటినిన్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మంచి నిద్రకు తోడ్పడుతాయి. ఇది నిద్ర లేమి సమస్యకు చెక్‌ పడింది. ఇందులో విటమిన్‌ సీ, ఈ పోషకాలు త్వరగా వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా నివారిస్తాయి. ఇది చర్మానికి సాగే గుణం కూడా అందిస్తుంది.

షుగర్‌ వ్యాధిగ్రస్థులకు గ్లైసెమిక్‌ సూచీ తక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్‌ తినాలి. బ్లడ్‌ హఠాత్తుగా పెరనివ్వదు ఇందులో ఫైబర్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది. లుటీన్‌, జియాంథీన్‌ వయస్సు రీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలకు చెక్‌ పెడుతుంది. విటమిన్‌ ఏ ఆరోగ్యకరమైన కంటి చూపుకు సహాయపడుతుంది.

అంతేకాదు కీవీ పండు ఆరోగ్యకరమైన బరువు నిర్వహణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఫైబర్‌ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీలో ఉన్నవారు తినాలి. క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. కడుపు నిండిన అనుభూతి ఎక్కువ సమయంపాటు కల్పిస్తుంది. మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. కీవీ పండు కీళ్లనొప్పుల సమస్యకు కూడా మంచి రెమిడీ.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

