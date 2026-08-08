/Leg Cramps: తరచుగా కాళ్లు నొప్పులు వస్తున్నాయా? ఈ విషయాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు!

Leg Cramps Deficiency: రాత్రి పడుకున్నప్పుడు లేదా ఎక్కువసేపు కూర్చున్న తర్వాత కాళ్లలో ఆకస్మిక నొప్పి, బిగువును అనుభవించడం చాలా మందిలో సాధారణంగా కనిపించే సమస్యే. కొద్దిసేపట్లో తగ్గిపోయే ఈ నొప్పులను సాధారణంగా 'కాలి తిమ్మిర్లు' అంటారు. అయితే, ఈ సమస్య పదే పదే వేధిస్తుంటే మాత్రం దానిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
కాలు తిమ్మిర్లకు ప్రధాన కారణాలు..
శరీరంలో తగినంత నీరు లేకపోవడం, ఎండలో ఎక్కువగా పనిచేయడం, లేదా అధిక చెమట వల్ల నీరు, ఎలక్ట్రోలైట్ల కొరత ఏర్పడి కండరాల నొప్పులు వస్తాయి. కండరాలు సక్రమంగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి ఖనిజాలు అత్యంత ముఖ్యం. వీటి లోపం వల్ల కండరాల బలహీనత, సంకోచాలు సంభవిస్తాయి. అయితే, సొంతంగా సప్లిమెంట్లు లేదా మాత్రలు వాడటం ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు.
శరీరానికి అలవాటు లేకుండా అకస్మాత్తుగా ఎక్కువ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల కండాలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది. అలాగే ఎక్కువసేపు ఆఫీసుల్లో కూర్చోవడం లేదా ఎక్కువసేపు నిలబడటం వల్ల కాలి కండరాలలో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
తిమ్మిర్లు వచ్చినప్పుడు తక్షణ ఉపశమనం కోసం..
నొప్పిగా ఉన్న కండరాన్ని మెల్లగా సాగదీయాలి (ఉదాహరణకు కాలి వేళ్లను మెల్లగా పైకి లాగడం). కండరాన్ని సున్నితంగా మసాజ్ చేయడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. నొప్పి తగ్గిన తర్వాత కాసేపు నెమ్మదిగా నడవడం వల్ల కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి చిట్కాలు..
> రోజంతా తగినన్ని నీరు, ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవాలి.
> వ్యాయామానికి ముందు, తర్వాత సరైన స్ట్రెచింగ్ చేయాలి.
> అప్పుడప్పుడు లేచి నడవడం, కాళ్లను కదిలించడం చేయాలి.
> ఆకుకూరలు, పప్పుధాన్యాలు, గింజలు, విత్తనాలు, పండ్లు, పాలు వంటి సమతుల్య ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి.
ఎప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించాలి?
కాలు నొప్పులు తరచుగా వస్తూ, తీవ్రమైన బాధను కలిగిస్తే లేదా రోజువారీ పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. కాలులో వాపు, ఎరుపు రంగులోకి మారడం, నిరంతర నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీర్ఘకాలిక లేదా తీవ్రమైన సమస్యలు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.)
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