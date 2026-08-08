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Leg Cramps: తరచుగా కాళ్లు నొప్పులు వస్తున్నాయా? ఈ విషయాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు!

Leg Cramps Deficiency: రాత్రి నిద్రపోయే సమయంలో లేదా ఎక్కువసేపు ఒకే చోట కూర్చున్న తర్వాత కాళ్ల కండరాల్లో ఆకస్మిక నొప్పి, బిగువును అనుభవించడం చాలా మందిలో సాధారణంగా కనిపించే సమస్యే. కొద్ది నిమిషాల్లో తగ్గిపోయే ఈ తిమ్మిర్లను చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ, ఈ సమస్య పదే పదే పునరావృతమైతే మాత్రం ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:43 PM IST
Leg Cramps: తరచుగా కాళ్లు నొప్పులు వస్తున్నాయా? ఈ విషయాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Leg Cramps: తరచుగా కాళ్లు నొప్పులు వస్తున్నాయా? ఈ విషయాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు!
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