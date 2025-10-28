English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Liver: లివర్‌ డిటాక్స్‌ చేసే పండు..ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా బోలెడు..!

Liver: లివర్‌ డిటాక్స్‌ చేసే పండు..ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా బోలెడు..!

Liver Detox: కాలేయం వల్ల మన శరీర ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అయితే కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి.  తగిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా ఉప్పు, చక్కెర, ఆల్కహాల్‌ వంటివి తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటూ కొన్ని టిప్స్ పాటించడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:05 PM IST

Liver: లివర్‌ డిటాక్స్‌ చేసే పండు..ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా బోలెడు..!

Liver Detox: రెగ్యులర్ గా లివర్ డిటాక్స్ఫికేషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. కాలేయ పనితీరు కూడా బాగుంటుంది. మన శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపించేస్తుంది. కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటే జీర్ణ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తక్షణ శక్తి కూడా అందుతుంది. అయితే కాలేయ ఆరోగ్యం బాగుండడానికి కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. అవి శరీరంలోని విష పదార్థాలను అవసరం లేని కొవ్వులను బయటకు పంపించేస్తుంది. కాలేయ ఆరోగ్యం బాగా లేకపోతే దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం, కడుపులో అజీర్తి, యాసిడిటీ సమస్య కూడా వస్తుంది.

సిట్రస్ పండ్లు..
సీట్రస్ పండ్లు మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కాలేయ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తియ్యగా ఉండే లైమ్‌, పుల్లగా ఉండే నిమ్మకాయలు, గ్రేప్ ఫ్రూట్ వంటివి కాలేయ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి. ఇవి రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల లివర్ డిటాక్స్ఫికేషన్ అయిపోతుంది. ఇది కాలేయ సేల్స్ కూడా ఒక షీల్డ్ లా కాపాడతాయి. సెల్‌ డ్యామేజ్ కాకుండా ఫ్రీ రాడికల్ నుంచి కూడా నివారిస్తాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, గ్లూటాథియోన్‌ ఉత్పత్తికి ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా లివర్ డిటాక్స్ఫికేషన్ అయిపోతుంది.

 యాపిల్స్..
 యాపిల్ కూడా ఆరోగ్యకరం. ఇది కాలేయ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులో పెక్టిన్‌ అనే ఎంజైమ్‌ ఉంటుంది. ఇది కరిగే ఫైబర్, శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటికి పంపించి చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుండా చేస్తుంది. తద్వారా జీర్ణ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. శరీరంలోని కాలేయ ఆరోగ్యానికి యాపిల్‌ ఎంతో మంచిది.

 బొప్పాయి..
 బొప్పాయి కూడా ఆరోగ్యకరం. ఇది కాలేయ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో జీర్ణ ఎంజైమ్స్‌ ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే పప్పెయిన్‌ అనే ఎంజైమ్‌ ఆహారాన్ని, ప్రోటీన్ విడగొట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బొప్పాయి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. కడుపులో అజీర్తికి, దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా మంచి రెమెడీగా పనిచేస్తుంది.

 కీవీ..
కీవీ పోషకాలకు పవర్ హౌస్. ఇందులో విటమిన్ సి, ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటివ్స్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను కూడా నివారిస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా కీవీ పండు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని ఫైబర్ కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది ఇమ్యూనిటీని కూడా బూస్ట్‌ చేస్తుంది.

Read more:  ఈ గింజ పోషకాలకు పవర్‌హౌస్.. మీ కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోవడం పక్కా..

Read more:  ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

 

