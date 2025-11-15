English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Non Alcoholic Fatty Liver Disease: మన శరీరంలోని జ్ఞానేంద్రియాల తర్వాత అతిముఖ్యమైన అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటూ సరిగా పనిచేస్తేనే.. మన శరీరంలోని అన్ని ప్రక్రియలు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. అయితే అలాంటి ముఖ్యమైన లివర్ ఆరోగ్యం కోసం మనం మన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. లేదంటే దాని వల్ల అవయవం పూర్తిగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:26 AM IST

Liver Health: మద్యపానం కంటే లివర్‌ని ఎక్కువగా దెబ్బతిసే పదార్థం ఇదే! వీటిని తినడం ఇప్పుడే ఆపేయండి!

Non Alcoholic Fatty Liver Disease: మన శరీరంలోని జ్ఞానేంద్రియాల తర్వాత అతిముఖ్యమైన అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటూ సరిగా పనిచేస్తేనే.. మన శరీరంలోని అన్ని ప్రక్రియలు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. అయితే అలాంటి ముఖ్యమైన లివర్ ఆరోగ్యం కోసం మనం మన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. లేదంటే దాని వల్ల అవయవం పూర్తిగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. 

ఆల్కహాల్ (మద్యపానం), చక్కెరను ఎక్కువగా తినడం వల్ల లివర్ పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యలు వస్తాయి. ఇది రోజులు గడిచే కొద్దీ లివర్ సిర్రోసిస్ అనే రుగ్మతకు దారితీస్తుంది. వైద్యులతో పాటు ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. మద్యం, చక్కెర వంటివి ఎక్కువగా తినడం వల్ల కాలేయం చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోతుంది.  లివర్ సిర్రోసిస్ అటాక్ అయ్యిన తర్వాత కాలేయ పనితీరు మందగిస్తుంది. దీంతో ఇది క్యాన్సర్, కాలేయ పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోతుంది.

Also Read: OnePlus 15: రూ.72,999 విలువైన OnePlus 15 మొబైల్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనేయండి!

చక్కెర ఎక్కువ..
మన శరీరంలో ఆల్కహాల్ ఒక్కటి మాత్రమే కాదు, అధికంగా చక్కెర తీసుకోవడం కూడా కాలేయానికి ప్రమాదకరం. అంతే కాకుండా ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది. దీంతో శరీరంలో ఉబకాయం సమస్య పెరిగిపోతుంది. మనం రోజూ తినే చక్కెరలో అధికంగా ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. మద్యం అలవాటు లేనివాళ్లకు కూడా కాలేయ సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తుంది.

అయితే చక్కెర వినియోగాన్ని పూర్తిగా నివారించలేము. కానీ, దాన్ని ఇతర వాటితో భర్తీ చేయోచ్చు. లేదంటే చక్కెర వాడకాన్ని పూర్తిగా మానేయాలి. ఆల్కహాల్ (మద్యపానం)తో పాటు చక్కెర తీసుకోవడం వల్ల కాలేయం వాపు వస్తుంది. ఇది ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్‌ వంటి భయానక రుగ్మతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్యాక్ చేసిన ఆహారాల్లో ప్రధానంగా అనవసర కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఫ్రైలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినేవారిలో ఫ్యాటీ లివర్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

ప్రతి ఉదయం మీ ఆహారంలో కాలేయాన్ని డిటాక్స్ చేసే అహారాన్ని చేర్చుకోవాలి. వాటి వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగవుతుంది. డిటాక్స్ చేసే ఆహారం వల్ల కాలేయ పనితీరు మెరుగు అవుతుంది. కాలేయ ఆరోగ్యం బాగుంటే అనేక రకాలైన జబ్బులకు దూరంగా ఉండొచ్చు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. చక్కెరకు బదులుగా మీ ఆహారంలో బెల్లం, ఖర్జూరాన్ని చేర్చుకోవచ్చు. అలాగే ఆల్కహాల్ తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకోవడం  లేదా పూర్తిగా మానేయడం చాలా ఉత్తమం. ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉన్నవారు పుష్కలంగా నీరు తాగాలి. కాలేయ పనితీరు మెరుగ్గా ఉండేందుకు ఆకుకూరలు, ఆకుపచ్చని కూరగాయలు, వెల్లుల్లి, పసుపు, సిట్రస్ పండ్లను తినాలి.

Also Read: Akhanda 2 Thaandavam: నందమూరి నటసింహం తాండవం ఆడేశాడు! మరోసారి బాక్సులు బద్ధలు అవ్వాల్సిందే రాసిపెట్టుకోండి!

 

