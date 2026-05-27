/Lucuma Benefits: మగాళ్లలో ఉత్సాహాన్ని తట్టిలేపే ఆయుధం..అంగట్లో దొరికే అసలు సిసలైన పండు రహస్యం తెలుసా?

Lucuma Fruit Benefits: నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో మనలో చాలామందికి అలసట, నీరసం సర్వసాధారణంగా మారాయి. మరీ ముఖ్యంగా పురుషుల్లో శారీరక బలం తగ్గిపోతూ ఎంతో మంది ఆస్పత్రుల బాట పడుతున్నారు. శక్తిని పెంచుకునేందుకు అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారని తెలిసిన విషమే. కానీ, మగాళ్లలో ఉత్సహాన్ని తట్టిలేపే ఆయుధం పేరు శిలాజిత్. అయితే ఆ శిలాజిత్ కంటే ఎంతో శక్తివంతమైన 'లుకుమ' ఫలం గురించి మీలో ఎవరికైనా తెలుసా?
లూకుమా ఫ్రూట్ బెనిఫిట్స్..
ఇటీవలి కాలంలో పురుషుల ఆరోగ్యం, బలం, శక్తిని పెంచడానికి ప్రజలు సహజ ఆహారాలపై ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తున్నారు. అదే విధంగా 'లూకుమా' అనే ఒక అరుదైన పండు ఆరోగ్య రంగంలో చాలా చర్చకు దారితీసింది. కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు దీనిని "సూపర్ఫుడ్" అని పిలుస్తున్నారు. పురుషుల బలం, శరీర శక్తిని పెంచడానికి ఇది శిలాజిత్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
దక్షిణ అమెరికాలోని పెరూ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా లభించే లుకుమా పండు పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ బి3, ఐరన్, కాల్షియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరానికి సహజమైన శక్తిని అందించి, నీరసాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పురుషులలో, ఓర్పును, శక్తిని పెంచే ఆహారంగా లుకుమాకు ఆధునిక కాలంలో ప్రజాదరణ పొందింది. జిమ్కు వెళ్లేవారు, ఫిట్నెస్ ప్రియులు దీనిని స్మూతీలు, పౌడర్లు, ఆరోగ్యకరమైన డెజర్ట్లలో తీసుకోవచ్చు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం.. ఇది శరీర జీవక్రియను మెరుగుపరచడానికి, ఎక్కువసేపు శక్తిని నిలుపుకోవడానికి సహాయపడవచ్చు.
లుకుమా పండుకు ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. దానికి సహజమైన తీపి రుచి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఇది అధిక చక్కెర వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతారు. ఇది మధుమేహ నియంత్రణ, బరువు నిర్వహణలో కూడా కొంతమేర సహాయపడుతుందని నిపుణులు నమ్ముతున్నారు.
అయితే, వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా ఏ ఆహారాన్నీ ఔషధంలా వాడకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శిలాజిత్ లేదా ఇతర సప్లిమెంట్లను ఆహారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా వాడే ముందు మీ శరీర పరిస్థితిని, ఆరోగ్య సమస్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి , సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామంతో పాటు లూకుమా పండు వంటి పోషకమైన ఆహారాలను తినడం వల్ల శరీరానికి గొప్ప ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ పండుపై ఆసక్తి రోజురోజుకు పెరుగుతోంది.
(గమనిక: పైన అందించిన సమాచారం కేవలం జ్ఞానం కోసం మాత్రమే పొందుపరిచింది. నిపుణుల సలహాలు, సూచనల ఆధారంగా ఈ సమాచారాన్ని పొందుపరచడం జరిగింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook