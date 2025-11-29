Milk Side Effects: పాలు తాగితే ఆరోగ్యమా? అనారోగ్యమా? నిప్పులాంటి నిజం చెప్పిన డాక్టర్..ఏమన్నారంటే?

Milk Benefits and Side Effects: పాలు అనేది మధ్యతరగతి, పేద ప్రజలకు అమృతం లాంటివి. ఇది అందరూ కొనుగోలు చేయగలిగే ఆహార పదార్థం. అయితే ప్రకృతిలో అనేక రకాల పాలను మానవులు సేవిస్తారు. అందులో ముఖ్యంగా చాలామంది ఆవు తాగుతుండగా.. ఎక్కువ శాతం మంది గేదె పాలు తాగుతుంటారు. ఉదయాన్నే తాగే టీ, కాఫీ వంటి వాటి దగ్గర నుంచి రాత్రి తాగే పాలు, పెరుగు వరకు నిత్యం ఏదో రకంగా అందరం పాలు సేవిస్తూనే ఉంటాం. అయితే పాలు తాగడం శరీరానికి ఎంతో ప్రమాదం అని ఓ ప్రముఖ డాక్టర్ అంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ విషయం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాలు వేర్వేరు వ్యక్తులపై వేర్వేరు ప్రభావాలను చూపుతాయని ఓ డాక్టర్ చెబుతున్నారు. అందులోని చక్కెర లాక్టోస్ అని, దానిలోని ప్రోటీన్లు పాలవిరుగుడు, కేసిన్ అనేవి ఏళ్లుగా దీన్ని తాగుతున్న వ్యక్తులు జీర్ణం చేసుకోగలిగితే అలాంటి వారు పాలు తాగొచ్చని ఆయన అంటున్నారు. ఎముకలకు అవసరమైన పోషకాలు పాలలో ఉంటాయని, రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం ఉత్తమమని ఆయన అంటున్నారు.
పాలు మంచిదా చెడ్డదా?
అయితే తాగే పాలు మంచిదా చెడ్డదా అనే దానిపై ఎటువంటి చర్చ లేదని, అది కేవలం ఒక ఆహార పదార్థం మాత్రమే అని ఆయన అంటున్నారు. అది మీ శరీరానికి పడకపోతే.. అదే పోషకాలు ఉన్న వేరే ఏదైనా తినండని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
మీ మొత్తం ఆహారం చాలా ముఖ్యం..
మీరు అర లీటరు పాలు (300 కిలో కేలరీలు) తాగినా, మీ 1,700 రోజువారీ కేలరీలలో మిగిలిన కేలరీలు నిజంగా ముఖ్యమైనవి అని డాక్టర్ చెబుతున్నారు. ప్రోటీన్, ఫైబర్, కొవ్వులు, సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు మీ ఆరోగ్యాన్ని నిజంగా మెరుగుపరుస్తాయి.
లాక్టోస్ ఫోబియా ఉన్నవారి గురించి మాట్లాడుతూ.. అలాంటి వారు ఎక్కువగా పాలు తాగితే, ఇతర పోషకాలు కలిగిన ఆహారాలు తినకపోతే , అది తీవ్రమైన పరిణామాలను కలిగిస్తుందని ఆయన అంటున్నారు. ఈ అలెర్జీ ఉన్నవారు పాలు తాగినప్పటికీ, దానికి తగిన ఇతర పోషకాలను తీసుకోవాలి.
హార్మోన్:
పాలలో ఒక హార్మోన్ ఉంటుందని, కానీ ఆ మొత్తం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని ఆయన అంటున్నారు. మనం రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు లీటర్లు తాగితేనే అది మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయని ఆయన అంటున్నారు. మొత్తంమీద, మనం తినే పరిమాణం, మన పరిస్థితులు, మన జీవనశైలి ఆధారంగా పాలు తాగాలని ఆయన అంటున్నారు.
