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వానాకాలంలో విజృంభించే ప్రమాదకర వ్యాధులు ఇవే.. ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్న కీలక జాగ్రత్తలు!

వానాకాలం రాగానే వ్యాధులు కూడా విజృంభిస్తాయి. ఈ సమయంలో బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లతో పాటు, దోతల వల్ల వచ్చే జ్వరాల ముప్పు కూడా పెరుగుతుంది. వర్షాకాలంలో ప్రధానంగా నీటి కాలుష్యం వల్ల అనేక వ్యాధులు సోకుతాయి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:19 PM IST
వానాకాలంలో విజృంభించే ప్రమాదకర వ్యాధులు ఇవే.. ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్న కీలక జాగ్రత్తలు!
Image Credit: Monsoon Health Tips:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వానాకాలంలో విజృంభించే ప్రమాదకర వ్యాధులు ఇవే.. ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్న కీలక జాగ్రత్తలు!
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