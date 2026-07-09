/వానాకాలంలో విజృంభించే ప్రమాదకర వ్యాధులు ఇవే.. ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్న కీలక జాగ్రత్తలు!

Monsoon Health Tips: వర్షాకాలంలో నీటి ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వీటిని ముందుగానే గుర్తించి, సాధ్యమైనంత వరకు తగిన వైద్య సేవలు తీసుకోవాలి. వర్షాకాలం ఎండ నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.. కానీ, అనారోగ్య సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఈ కాలంలో వ్యాధులు ఎక్కువగా వ్యాపిస్తాయి. వర్షం వల్ల నీటి నిల్వలు పెరగడం, తాగునీరు కలుషితం కావడం, బ్యాక్టీరియా, వైరస్ల ప్రభావం పెరగడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం, నీటి కాలుష్యం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది రోగాల బారిన పడుతున్నారు. కలుషిత నీరు తాగడం వల్ల డయేరియా వంటి వ్యాధులు వచ్చి, ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు కూడా ఉన్నారు.
వానాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
వర్షాకాలంలో కేవలం కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. తాగునీటిలో డ్రైనేజీ నీరు కలవడం లేదా నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల బ్యాక్టీరియా పెరిగి ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ఇలాంటి కలుషిత పదార్థాల వల్ల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ శరీరంలోకి ప్రవేశించి అనారోగ్యానికి దారితీస్తాయి. కాబట్టి మనం తినే ఆహారం మరియు తాగే నీటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వర్షాకాలంలో వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు:
మొదటిగా గ్యాస్ట్రో ఎంటరైటిస్ (కడుపు నొప్పి సమస్యలు). కలుషిత ఆహారం లేదా నీరు తీసుకోవడం వల్ల ఇది వస్తుంది. దీనివల్ల డయేరియా, వాంతులు, కడుపునొప్పి, అజీర్తి, జ్వరం, డిహైడ్రేషన్ వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
టైఫాయిడ్:
బ్యాక్టీరియా అయిన 'సాల్మొనెల్లా టైఫీ' వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది. కలుషిత ఆహారం, నీటి ద్వారా ఇది వ్యాపిస్తుంది. దీనివల్ల దీర్ఘకాలిక జ్వరం, నీరసం, తలనొప్పి, పొత్తికడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉంటాయి.
కలరా:
ఇది తక్కువగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, చాలా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి. 'వైబ్రియో కలరా' అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇది వస్తుంది. కలుషిత నీటి వల్ల డయేరియా, వాంతులు, తీవ్రమైన డిహైడ్రేషన్, కండరాల నొప్పులు, బీపీ తగ్గుదల వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవడం ముఖ్యం.
హెపటైటిస్:
ఇది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. పాడైపోయిన ఆహారం లేదా నీటి ద్వారా ఇది సోకుతుంది. దీనివల్ల నీరసం, జ్వరం, వాంతులు రావడం, కళ్లు, చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం, మూత్రం పసుపు రంగులో రావడం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి.
అమోబియాసిస్:
ఇది పరాన్నజీవి వల్ల వచ్చే సమస్య. నీటి ద్వారా ఇది వ్యాపిస్తుంది. దీనివల్ల లూజ్ మోషన్స్, కడుపునొప్పి, అజీర్తి, నీరసం వస్తాయి.
ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా:
వర్షాకాలంలో కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తాగండి. డయేరియా, కలరా, టైఫాయిడ్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోండి.. నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోండి. పాత వస్తువులను పారేయండి.
వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన ఆహారం:
నూనెలో వేయించిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండండి. ఎక్కడికి వెళ్లినా నీటి బాటిల్ను వెంట తీసుకెళ్లండి. రోడ్డుపై దొరికే జంక్ ఫుడ్ లేదా కట్ చేసిన పండ్లను కొనకండి. ఎప్పటికప్పుడు చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోండి. వంట పదార్థాలను బాగా ఉడికించి, వేడిగా ఉన్నప్పుడే తినడం మంచిది. ఆహారాన్ని ఎప్పుడూ కవర్ చేసి ఉంచండి. కేవలం ఇంట్లో వండుకున్న తాజా ఆహారానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఏవైనా లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించండి.
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