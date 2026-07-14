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ఉదయాన్నే షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరుగుతున్నాయా? ఈ 5 చిట్కాలతో ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోండి!

షుగర్ వ్యాధి లేదా మధుమేహం వల్ల బాధపడుతున్న వారు, ఎప్పుడైనా ఉదయం నిద్రలేవగానే మీ రక్తంలోని షుగర్ స్థాయిలు (Blood Sugar Levels) ఎంత మేరకు ఉన్నాయో పరీక్షించుకున్నారా? ఒక్కోసారి ఉదయం పూట షుగర్ స్థాయిలు సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండటం గమనించవచ్చు. దీనికి అసలు కారణం మన రోజువారీ జీవనశైలిలో వచ్చే మార్పులే. మరి ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది? దీనిని ఎలా నివారించాలో అనే విషయాల గురించి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 14, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:18 PM IST
ఉదయాన్నే షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరుగుతున్నాయా? ఈ 5 చిట్కాలతో ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోండి!
Image Credit: Morning Blood Sugar Spike

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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