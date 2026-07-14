/ఉదయాన్నే షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరుగుతున్నాయా? ఈ 5 చిట్కాలతో ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోండి!

Morning Blood Sugar Spike: మధుమేహం లేదా షుగర్ వ్యాధితో బాధపడేవారు తమ షుగర్ స్థాయిలను ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా గమనిస్తూ, నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. ఒకవేళ దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది ప్రాణాంతక పరిస్థితులకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. షుగర్ స్థాయిలు అదుపు తప్పితే ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా సంభవించవచ్చు. కాబట్టి, చక్కెర పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం (Regular Exercise) చేయడం , సరైన ఆహార నియమాలను పాటించడం వంటి పద్ధతులను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి.
షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ జాగ్రత్తలను క్రమం తప్పకుండా పాటించడం చాలా అవసరం. సాధారణంగా చూస్తే, కొంతమందిలో ఉదయం సమయంలో షుగర్ స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం వారి జీవనశైలిలో మార్పులు ఉండవచ్చు. అయితే, ఉదయం పూట షుగర్ పెరగడానికి వెనుక ఉన్న అసలు సైంటిఫిక్ కారణం మీకు తెలుసా? రక్తంలో గ్లూకోస్ స్థాయిలు ఉదయం సమయంలో ఆకస్మికంగా పెరగడానికి శాస్త్రీయమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ల్యాంసెట్ పబ్లికేషన్ ప్రకారం, ఉదయం సమయంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగడం వల్ల డయాబెటిస్ నిర్వహణ (Diabetes Management) వీరికి చాలా కష్టతరంగా మారుతుంది.
కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, శరీరంలోని హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల ఉదయం సమయంలో షుగర్ స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా కార్టిసాల్, గ్లూకాగాన్ వంటి హార్మోన్ల పెరుగుదల దీనికి ప్రధాన కారణమవుతాయి. ఈ హార్మోన్లు శరీరంలోని లివర్ను ప్రేరేపించి, గ్లూకోస్ను ఆకస్మికంగా రక్తంలోకి విడుదల చేస్తాయి. శరీరం నిద్రలేచిన తర్వాత చురుగ్గా ఉండటానికి అవసరమైన శక్తిని ఇవి అందిస్తాయి. అయితే, షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారిలో ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల, గ్లూకోజ్ విడుదలైనప్పుడు దానిని నియంత్రించలేక షుగర్ స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి, ఉదయం పూట షుగర్ ఎక్కువగా ఉండటాన్ని చిన్నచూపు చూడకండి, ఎందుకంటే ఇది పరిస్థితిని మరింత దారుణంగా మార్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సాధారణ ఇంటి చిట్కాల ద్వారా ఈ స్థాయిలను సులభంగా అదుపు చేయవచ్చు.
ఉదయం సమయంలో షుగర్ పెరగకుండా ఉండాలంటే, మీరు రాత్రి సమయంలో డిన్నర్ను (Dinner) పొరపాటున కూడా స్కిప్ చేయకూడదు. అంతేకాదు, మీరు తీసుకునే ఆహారం పోషక విలువలతో కూడి ఉండాలి. రాత్రి భోజనాన్ని సాయంత్రం ఆరు గంటల లోపే పూర్తి చేయడం మంచిది. భోజనం చేసిన తర్వాత సాయంత్రం కాస్త నడక అలాగే, మీ షుగర్ స్థాయిలను ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. రాత్రి సమయంలో శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. దీనివల్ల మీ మైండ్, బాడీ లెవెల్స్ రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి. రాత్రి సమయంలో జంక్ ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్ , చక్కెర అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోకండి. వీటన్నింటితో పాటు, డాక్టర్ సూచించిన మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడటం చాలా ముఖ్యం.
కేవలం సరైన డైట్ ఫాలో అవ్వడమే కాకుండా, ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. లేకపోతే షుగర్ వ్యాధి ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. షుగర్తో బాధపడుతున్న వారు మైదా, జంక్ ఫుడ్,ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్ వంటివి తినకూడదు. రాత్రి పూట తీసుకునే ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మందుల పాత్ర కూడా ఎంతో కీలకం. కేవలం చక్కెర తీసుకోలేదని మందులు వాడకపోవడం అస్సలు మంచిది కాదు..
మధుమేహం ఉన్నవారు తమ పాదాలను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే షుగర్ స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు చిన్న గాయాలు కూడా త్వరగా మానవు.. అది ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుంది. కుటుంబ చరిత్ర లేదా ఇతర ఆరోగ్య కారణాల వల్ల కూడా షుగర్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, మీరు క్రమం తప్పకుండా షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకుంటే, ఇది ప్రాణాంతక సమస్యగా మారకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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