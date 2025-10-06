Unhealthy Breakfast: ఖాళీ కడుపుతో ఇవి అస్సలు తినకండి..రోగాలు వచ్చి వెంటనే పోతారు!

Morning Diet Breakfast: ఖాళీ కడుపుతో సోడా, శీతల పానీయాలు తాగడం మంచిది కాదు. వాటిలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు కడుపులో ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. దీంతో ఉబ్బరం, త్రేనుపు, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఇంతకీ ఏఏ ఆహారాలు ఉదయాన్నే తినకూడదో తెలుసుకుందాం.
ఖాళీ కడుపుతో కొన్ని ఆహారాలు తినడం హానికరం. కాఫీ, సిట్రస్ పండ్లు, పెరుగు, కార్బోనేటేడ్ పానీయాలు మరియు తీపి లేదా కారంగా ఉండే ఆహారాలు మీ కడుపును చికాకుపెడతాయి, దీనివల్ల గ్యాస్ మరియు ఆమ్లత్వం ఏర్పడతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఈ ఆహారాలను తినకూడదు మరియు తేలికపాటి, సమతుల్య అల్పాహారం సిఫార్సు చేయబడింది.
ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం చాలా అవసరం. చాలా మంది ఉదయం లేచి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటారు. కానీ చాలామంది తమ రోజును అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలతో ప్రారంభిస్తారు. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం కడుపు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. అల్పాహారానికి సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల రోజంతా సమస్యలు వస్తాయి. ఖాళీ కడుపుతో కొన్ని ఆహారాలు, పానీయాలు తీసుకోవడం హానికరం. ఇది కడుపు, జీర్ణవ్యవస్థకు హాని కలిగిస్తుంది. సున్నితమైన కడుపు ఉన్నవారు అదనపు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జీర్ణ సమస్యలను నివారించడానికి ఖాళీ కడుపుతో ఏమి తినకూడదో అందరూ తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఖాళీ కడుపుతో తాగే, తినకూడని ఆహారాలు
కాఫీ:
చాలా మందికి ఉదయం పూట కాఫీ తాగడం అలవాటు, వారు దానిని శక్తికి చాలా అవసరమని భావిస్తారు. అయితే, ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ తాగడం మంచిది కాదని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బ్లాక్ కాఫీలో కెఫిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్ట్రిన్ అనే హార్మోన్ను పెంచుతుంది. ఇది కడుపు ఆమ్ల స్థాయిని పెంచుతుంది. ఇది గుండెల్లో మంట, ఉబ్బరం, వాంతులు లేదా యాసిడ్ రిఫ్లక్స్కు దారితీస్తుంది. కడుపు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కాఫీ తాగే ముందు ఉడికించిన గుడ్డు లేదా వేరుశెనగ వెన్న వంటి కొన్ని ప్రోటీన్ లేదా కొవ్వు పదార్ధాలను తినాలని వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తారు.
సిట్రస్ పండ్లు, రసాలు:
నారింజ, జామ, ద్రాక్షపండ్లు వంటి సిట్రస్ పండ్లు ఆరోగ్యానికి మంచివి. కానీ వాటిని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం జీర్ణవ్యవస్థకు హానికరం. సిట్రస్ పండ్లలో సిట్రిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపులో ఆమ్ల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. గ్యాస్ట్రిటిస్, అల్సర్ వంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఈ పండ్లలోని ఫైబర్, ఫ్రక్టోజ్ జీర్ణ ప్రక్రియను నెమ్మదిస్తాయి. మంచి కడుపు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కార్బోహైడ్రేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలతో మాత్రమే సిట్రస్ పండ్లను తినండి.
పెరుగు:
పెరుగులో ప్రీబయోటిక్స్, లాక్టిక్ ఆమ్లం ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు మంచివి. అయితే, ఖాళీ కడుపుతో పెరుగు తినడం వల్ల కడుపులోని ఆమ్లం పెరుగులోని ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో పెరుగు తినడం వల్ల కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఆమ్లత్వానికి దారితీస్తుంది. అందువల్ల, వైద్యులు భోజనం తర్వాత పెరుగు తినమని సిఫార్సు చేస్తారు. ఇది దాని ప్రయోజనకరమైన లక్షణాలను నిర్వహించడానికి, కడుపు నొప్పిని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.
కార్బోనేటేడ్ పానీయాలు:
ఖాళీ కడుపుతో సోడా, శీతల పానీయాలు తాగడం మంచిది కాదు. వాటిలో ఉండే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు కడుపులో ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఇది ఉబ్బరం, త్రేనుపు, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా తీపి కార్బోనేటేడ్ పానీయాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచడానికి కారణమవుతాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అందువల్ల, ఈ పానీయాలను ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం మానుకోవాలి.
తీపి, కారంగా, నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు:
ఖాళీ కడుపుతో తీపి లేదా ఉప్పగా ఉండే ఆహారాలు తినడం కూడా హానికరం. తీపి ఆహారాలు రక్తంలో చక్కెర, ఇన్సులిన్లో వేగంగా పెరుగుదలకు కారణమవుతాయి. ఇది అకస్మాత్తుగా శక్తి నష్టానికి దారితీస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో ఉప్పు లేదా వేయించిన ఆహారాలు తినడం వల్ల గుండెల్లో మంట, ఆమ్లత్వం, విరేచనాలు ఏర్పడతాయి. ఇది కడుపులో ఎలక్ట్రోలైట్లు, నీటి కొరతకు కారణం కావడమే కాకుండా, విరేచనాలకు కూడా దారితీస్తుంది. కాబట్టి, మీకు ఆకలిగా అనిపించినప్పుడు సరైన జీర్ణక్రియను నిర్ధారించడానికి ముందుగా ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తినండి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
Also Read: Celebrity Divorce: సినీ ఇండస్ట్రీలో విడాకుల రచ్చ..విడిపోయేందు సిద్ధమైన మరో జంట..?
Also Read: Snake Video: పొలంలో 5 తలల శేషనాగు..పాముని చూడ్డానికి ఎగబడుతున్న జనం..ఎక్కడంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook