Mustard Seeds: ఆవాలు రోజూ తింటే మీ శరీరంలో జరిగే మార్పు ఏంటి తెలుసా?

Mustard Seeds Benefits: ఆవాలు మెడిసినల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మన సంప్రదాయపరంగా వీటిని మందులలో వినియోగిస్తారు. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆవాలు ప్రతి ఇంటి వంటలలో తప్పకుండా కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలం .
ఆవాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. విటమిన్ ఏ, సీ, కే, బీ కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంటుంది. అంతేకాదు క్యాల్షియం, ఐరన్, పొటాషియం కూడా ఉంటాయి. ఇవి శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
ఆవాలు మెటబాలిజం రేటును పెంచుతాయి. ఇది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ పెంచుతాయి. బరువు నిర్వహణలో తోడ్పడుతాయి. ఆవాలు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గుతారు కూడా. కొన్ని రకాల కూరలు, పచ్చల్లలో కూడా వినియోగిస్తారు.
ఆవాలు జీర్ణరోగ్యానికి ప్రేరేపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడి, జీర్ణ క్రియను మెరుగు చేస్తుంది. అందుకే ఆరోగ్య పరంగా ఆవాలు రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలి .
ఆవాలలో యంటీ ఇన్ఫ్లమేటారీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది కడుపులో మంట నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది .అయితే ఇది కొన్ని రకాల ఆర్థరైటిస్ సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా వట్లో ఆవాలను వినియోగించాలి.
ఆవాలు గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడతాయి. ఇందులో ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ ఉంటాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. తద్వారా గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ డైట్ లో ఆవాలు చేర్చుకోవడం ఎంతో మేలు
ఆవాలు శరీర ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ప్రధానంగా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి కాపాడుతుంది ఇందులో యాంటీ మైక్రోబియన్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య ఛాయానికి త్వరగా రాకుండా నివారిస్తాయి.
అంతేకాదు ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తాయి. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియాల్, యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇది ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. తద్వారా సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు రక్తపోటు అదుపులో ఉండాలంటే కూడా ఆవాలు తీసుకోవాలి.
