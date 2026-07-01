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Doctors Day 2026: మన ప్రాణాలు కాపాడే డాక్టర్లు మౌనంగా అనుభవించే ఆ బాధలు ఏంటో తెలుసా?

నేడు జాతీయ వైద్య దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ ఏడాది దీని నేపథ్యం వైద్యుల మానసిక, శారీరక శ్రేయస్సును జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం. మన కోసం నిరంతరాయంగా శ్రమిస్తున్న వైద్యులు మౌనంగా అనుభవించే బాధల గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:44 PM IST
Doctors Day 2026: మన ప్రాణాలు కాపాడే డాక్టర్లు మౌనంగా అనుభవించే ఆ బాధలు ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: Challenges Facing Doctors: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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