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వర్షాకాలంలో వేపాకులు తింటే మొటిమలు.. చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

వేపను ఎన్నో ఏళ్లుగా ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇది ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించడమే కాకుండా, బ్యాక్టీరియా వ్యాప్తిని అడ్డుకుంటుంది. షుగర్ ఉన్నవారు కూడా వేప వాడుతుంటారు. అలాగే వేప చర్మ సమస్యలను తగ్గిస్తుందని మనం వింటూనే ఉన్నాం. మరి వేప తినడం వల్ల నిజంగా చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయా? ఇందులో ఎంత నిజం ఉందో నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:42 PM IST
వర్షాకాలంలో వేపాకులు తింటే మొటిమలు.. చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
Image Credit: Does Neem Treats AcneSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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