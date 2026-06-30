/వర్షాకాలంలో వేపాకులు తింటే మొటిమలు.. చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

Does Neem Treats Acne: వేప ఎంతో శక్తివంతమైనది. రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే మూలికల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) పెంచుతుంది. వేప చేదుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఇందులో డీటాక్సిఫైయింగ్ గుణాలు ఉంటాయని చెబుతారు. అందుకే దీనిని దశాబ్దాలుగా ఔషధాల్లో వాడుతున్నారు. హెల్త్ సైట్ వెబ్సైట్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో నిపుణుడు షఫియుల్లా హిరేహల్ నూరుద్దీన్ మాట్లాడుతూ, వేపాకు కేవలం ఒక మూలిక మాత్రమే కాదని, ఇందులో అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. వీటిలోని ఔషధ గుణాలను మన ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఈ సీజన్లో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
చేదుగా ఉండే ఈ వేపాకు మన శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపుతుంది. మెటబాలిక్ టాక్సిన్స్ వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, ఒత్తిడి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. వేపాకు తీసుకోవడం వల్ల శరీరం సహజంగానే డీటాక్సిఫై అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది కాలేయాన్ని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది శరీరాన్ని లోపలి నుండి క్లీన్ చేసి, వ్యవస్థను సమతుల్యం చేస్తూ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షిస్తుంది.
వైద్యుల ప్రకారం, వేపలో బయో యాక్టివ్ మాలిక్యుల్స్ ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల వాతావరణం మారినప్పుడు చర్మంపై బ్యాక్టీరియా లేదా ఫంగస్ పెరగకుండా ఇది ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ, రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి టాక్సిన్స్ను తొలగిస్తుంది.
వర్షాకాలంలో దురద సమస్యలు పెరగడం, కొందరిలో చుండ్రు రావడం వల్ల చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తుంటాయి. అయితే వేప తీసుకోవడం వల్ల ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ వంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తూ చర్మ సమస్యలు రాకుండా చూస్తుంది. వేపలో ఉండే కూలింగ్, మైక్రోబియల్ గుణాలు జుట్టు కుదుళ్లను రక్షించి, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
వేప మనం వివిధ రూపాల్లో వాడుతుంటాం. పళ్ళు తోముకునే పేస్ట్ నుండి షాంపూలు, సబ్బులు, బాడీ వాష్ల వరకు వేప లేని ప్రొడక్ట్ ఉండదు. పూర్వీకుల కాలం నుండి వేప పేస్ట్ను చర్మంపై రాసి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి ఉపశమనం పొందారు. అంతేకాకుండా, ఇది చుండ్రును తగ్గించి, జుట్టు నల్లగా, బలంగా పెరిగేలా చేస్తుంది. వేపలోని ఔషధ గుణాల వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. వేపను 'మాస్టర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైయర్' అని పిలుస్తారు.. ఎందుకంటే ఇది శరీరం లోపల ,బయట కూడా ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తూ, చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులకు గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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