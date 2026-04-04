World Health Day: రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్ర పట్టడం లేదా? నిర్లక్ష్యం చేయకండి, అతిపెద్ద ఆరోగ్యసమస్య!

Never Ignore These Symptoms In Night: ప్రతిరోజు మనకు రెగ్యులర్ వ్యాయామం కంటే సరైన నిద్ర ఎంతో అవసరం. రోజూ పెద్దవారు 8 గంటల నిద్ర అయినా కచ్చితం. ఇక చిన్న వయసు వారు మరింత ఎక్కువ సమయం నిద్రపోవాలి. తద్వారా మన స్లీప్ సైకిల్ బాగుందని అర్థం. ఈ కాలంలో అతిగా స్ట్రెస్ తీసుకోవటం, పని భారం వల్ల నిద్రలేమి సమస్య విపరీతంగా వెంటాడుతోంది. దీనివల్ల ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. కొంతమంది స్లీపింగ్ పిల్స్ కూడా వేసుకుంటున్నారంటే అది ఎంతలా మారిందో అర్థం అవుతుంది. సరైన నిద్ర ఉంటేనే ఆరోగ్యం సరిగ్గ ఉన్నట్లు...
నిద్ర పట్టాలంటే రోజు ఒకే సమయంలో నిద్రపోవడం మంచిది. అంతేకాదు త్వరగా నిద్రపోయి, త్వరగా నిద్ర లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అయితే సరైన నిద్ర వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
1. ప్రతిరోజు తగినంత నిద్ర తీసుకోవటం వల్ల మన మెదడు పనితీరు మెరుగవుతుంది. అంతేకాదు మెదడుకు మంచి విశ్రాంతి దొరికి 30 శాతం ఎక్కువగా విశ్లేషిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.దీంతోపాటు సృజనాత్మక ఆలోచన కూడా 40 శాతం పెరుగుతుందట.
2. అంతే కాదు మంచి నిద్రలో మన మెదడు నుంచి విష పదార్థాలు కూడా తొలగిపోతాయి. తద్వారానే సరైన నిద్ర సాధ్యమవుతుంది. రాను రాను ఆల్జీమార్ సమస్యలు వెంటాడవు.
3. ప్రతిరోజు సరిగ్గా నిద్రపోతే ఏకాగ్రత కూడా పెరుగుతుంది. తద్వారానే మనం అనుకున్నది సాధించగలుగుతాం దృష్టి పెట్టగలుగుతాం.
4. ప్రతిరోజు సరైన నిద్ర తీసుకోవటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. బీపీ సమస్యలు దరిచేరవు. నిద్రలేమి సమస్య డయాబెటీస్కు కూడా కారణం అవుతుంది.
5. నిద్రలేమి సమస్య హఠాత్తుగా బరువును కూడా పెంచుతుంది. హార్మోన్లు అసమతుల్యతకు గురై బరువు పెరుగుతారు.
6. ఇది ఆరోగ్యం పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే రాత్రి సరిగా నిద్ర పోవాలంటే ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం ఎంతైనా మంచిది. మానసిక స్థితి తద్వారా మెరుగ్గా ఉంటుంది. మంచి నిద్ర పడుతుంది. అందుకే డైలీ యోగా, మెడిటేషన్ చేయడం బెట్టర్.
సరైన నిద్ర ఉంటే జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపరడంతో పాటు, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. అన్ని నైపుణ్యాల్లో మీరు కూడా రాణిస్తారు. దీనికి సరైన నిద్ర ఎంతో అవసరం. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook