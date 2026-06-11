Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /Nipah Virus: కేరళకు తిరిగి వచ్చిన నిఫా వైరస్.. ఆసుపత్రి సిబ్బంది కూడా క్వారంటైన్! జనాలు వణుకు!

Nipah Virus: కేరళకు తిరిగి వచ్చిన నిఫా వైరస్.. ఆసుపత్రి సిబ్బంది కూడా క్వారంటైన్! జనాలు వణుకు!

Nipah Virus Outbreak In Kerala 2026: కేరళలో మరోసారి నిఫా వైరస్ ముప్పు పొంచి ఉంది. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి వైరస్ కేసు నమోదైనట్లు కేరళ ఆరోగ్య శాఖ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఈ వైరస్ బారిన పడిన వ్యక్తి పరిస్థితి ప్రస్తుతం విషమంగా ఉండటంతో అతనికి వెంటిలేటర్ సాయంతో అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. అప్రమత్తత కోసం ఆసుపత్రి సిబ్బందిని కూడా క్వారంటైన్‌కు పంపారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 11, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:01 PM IST
Nipah Virus: కేరళకు తిరిగి వచ్చిన నిఫా వైరస్.. ఆసుపత్రి సిబ్బంది కూడా క్వారంటైన్! జనాలు వణుకు!
Image Credit: Nipah Virus Outbreak In Kerala 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫ్యూచర్ సిటీ.. రియల్ ఎస్టేట్ చూపంతా ఆ మండలం పైనే..!!
Future City Hyderabad15 min ago
2
Mahabharata War25 min ago
3
Karimnagar27 min ago
4
Niti Aayog33 min ago
5
Nipah Virus In Kerala41 min ago