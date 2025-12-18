Omega 3 Richer Than Walnuts: వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఇది మన మెటబాలిజం రేటుని పెంచుతుంది. ఇవి శరీర ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.. ఇందులో ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి ఒమేగా 3s, ఈపిఎస్, డిహెచ్ఏ గా మారుస్తుంది. తద్వారా కార్డియా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. మెదడు మెరుగైన పనితీరు కూడా మేలు చేస్తుంది ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. వాల్నట్స్ కంటే ఒమేగా 3 ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
అవిసె నూనె..
అవిసె గింజల ద్వారా తయారుచేసిన నూనెలో వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ లో ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. దీంతో వంటలు తయారు చేసుకోవచ్చు. సలాడ్స్ లో కూడా వేసుకొని తీసుకుంటారు.
చియా విత్తనాలు..
చియా విత్తనాలలో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ చియ విత్తనాల్లో ఫైబర్ వంటి ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. మనం తీసుకునే రోజువారీ ఫైబర్ లో 35 శాతం చియా విత్తనాల నుంచి కూడా పొందవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది తోడ్పడుతుంది. ఎక్కువ మోతాదులో ఈ చియా విత్తనాల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి.
అవిసె గింజలు..
అవిసె గింజల్లో కూడా వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువ మోతాదులో మెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. అంతేకాదు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా నిర్వహిస్తాయి. ఇది బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి టైప్ 2 డయాబెటిస్ వారికి కూడా ఇది మంచిది.
సాల్మన్ చేప..
వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువగా సాల్మన్ చేపలో ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో డీహెచ్ఏ, ఈపీఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ప్రోటీన్, పొటాషియం, బీ6, సెలీనియం, విటమిన్ బి12 కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది.
ట్యూనా చేప..
ట్యూనా చేపలో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. మెగ్నీషియం, సెలీనియం, విటమిన్ బీ6, బీ12, విటమిన్ ఇ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. దీంతో పాటు ష్రింప్, ట్రౌట్, చేపల్లో కూడా ఒమేగా 3 యాసిడ్స్ ఉంటాయి హెరింగ్ చేపలో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తో పాటు సెలీనియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ డి కూడా అందుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
Read more: అవిసె గింజల్లో ఆరోగ్యం.. గుండె పోటు దూరం, మలబద్దకం మాయం..
Read more: ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్.. ఆ 2 బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్కు బ్రేక్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook