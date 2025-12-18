English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Omega 3: ఈ 5 ఆహారపదార్థాల్లో వాల్నట్స్‌కు మించిన ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌..!

Omega 3: ఈ 5 ఆహారపదార్థాల్లో వాల్నట్స్‌కు మించిన ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌..!

Omega 3 Richer Than Walnuts: వాల్నట్స్ ఆరోగ్యకరం ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వెజిటేరియన్ వారికి వాల్నట్స్ ద్వారా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ అందుతుంది. ఇది మెటబాలిజం పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. అయితే వాల్నట్స్ లో మాత్రమే కాకుండా మరో అయిదు ఆహార పదార్థాలలో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:28 AM IST

Omega 3: ఈ 5 ఆహారపదార్థాల్లో వాల్నట్స్‌కు మించిన ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌..!

Omega 3 Richer Than Walnuts: వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఇది మన మెటబాలిజం రేటుని పెంచుతుంది. ఇవి శరీర ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.. ఇందులో ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి ఒమేగా 3s, ఈపిఎస్, డిహెచ్ఏ గా మారుస్తుంది. తద్వారా కార్డియా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. మెదడు మెరుగైన పనితీరు కూడా మేలు చేస్తుంది ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. వాల్నట్స్‌ కంటే ఒమేగా 3 ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

 అవిసె నూనె..
 అవిసె గింజల ద్వారా తయారుచేసిన నూనెలో వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఫ్లాక్స్‌ సీడ్‌ ఆయిల్ లో ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. దీంతో వంటలు తయారు చేసుకోవచ్చు. సలాడ్స్ లో కూడా వేసుకొని తీసుకుంటారు.

 చియా విత్తనాలు..
చియా విత్తనాలలో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ చియ విత్తనాల్లో ఫైబర్ వంటి ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. మనం తీసుకునే రోజువారీ ఫైబర్ లో 35 శాతం చియా విత్తనాల నుంచి కూడా పొందవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది తోడ్పడుతుంది. ఎక్కువ మోతాదులో ఈ చియా విత్తనాల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి.

 అవిసె గింజలు..
 అవిసె గింజల్లో కూడా వాల్నట్స్  కంటే ఎక్కువ మోతాదులో మెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. అంతేకాదు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా నిర్వహిస్తాయి. ఇది బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి టైప్ 2 డయాబెటిస్ వారికి కూడా ఇది మంచిది.

 సాల్మన్ చేప..
వాల్నట్స్ కంటే ఎక్కువగా సాల్మన్ చేపలో ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ ఉంటాయి. ఇందులో డీహెచ్ఏ, ఈపీఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ప్రోటీన్, పొటాషియం, బీ6, సెలీనియం, విటమిన్ బి12 కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. 

 ట్యూనా చేప..
ట్యూనా చేపలో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. మెగ్నీషియం, సెలీనియం, విటమిన్ బీ6, బీ12, విటమిన్ ఇ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. దీంతో పాటు ష్రింప్‌, ట్రౌట్‌, చేపల్లో కూడా ఒమేగా 3 యాసిడ్స్ ఉంటాయి హెరింగ్ చేపలో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తో పాటు సెలీనియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ డి కూడా అందుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

