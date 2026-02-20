Omega 3S: ఈ 5 ఆహారాల్లో అవిసెగింజల కంటే ఎక్కువ ఒమేగా 3S..!

More Omega 3s Than Flax Seeds: అవిసె గింజలు పోషకాలకు పవర్ హౌస్. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మెదడు ఆరోగ్యంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి. ఈ ఒమేగా 3 తీసుకోవటం వల్ల మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయి. అయితే అవిసె గింజలు కాకుండా మరో ఐదో ఆహారాల్లో ఇవి పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చియా విత్తనాల్లో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇది ప్రతిరోజు రెండు చెంచాలు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి కావలసిన ఫైబర్, ప్రోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా అందుతాయి. అవిస గింజల మాదిరి కాకుండా ఇవి త్వరగా శరీరంలో గ్రహించబడతాయి. సులభంగా డైట్ లో చేర్చుకోవచ్చు. ఇది స్మూథీ లేదా చియా ఫుడింగ్లో కూడా తీసుకోవచ్చు.
వాల్నట్స్ లో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఒక గుప్పెడు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్, ఫాలిఫెనల్స్ కూడా అందుతాయి. వాల్ నట్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడతాయి. రోజు గుప్పెడు నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి.
సోయాబీన్ లో కూడా ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇది ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్స్, ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. సోయాబీన్ లో రైబో ఫ్లెవెన్, విటమిన్ కె, మెగ్నీషియం, పొటాషియం కూడా కలిగి ఉంటుంది .
సాల్మన్ చేప కూడా ఒమేగా 3 కి పెట్టింది పేరు. ఇందులో ఈపిఏ, డిహెచ్ఏ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ డి కలిగి ఉంటుంది. అవిసె గింజలకు ఈక్వల్ సాల్మన్ చేప తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరాన్ని కావాల్సిన ఒమేగా 3 అందుతుంది. సాల్మన్ గ్రిల్ చేసి బేక్ చేసి తీసుకోవచ్చు .ఇది ఒక సమతుల ఆహారం అవుతుంది.
సార్డిన్ చేపల్లో కూడా క్యాల్షియం, విటమిన్ బి12, సెలీనియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ సార్డినైన్ చేప మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు అందిస్తుంది. ఎముకలను కూడా బలంగా మారుస్తాయి. దీన్ని టోస్టు లేదా సలాడ్లో వేసుకొని తీసుకుంటారు. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
