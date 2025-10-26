Almonds In Break fast: బాదం ఇది ఆరోగ్యకర ఆరోగ్యకరమైన గింజ. ఇందులో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. గింజలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు. ప్రతిరోజు ఉదయం బ్రేకఫాస్ట్లో ఒక బాదం తీసుకోవడం వల్ల పుష్కలమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇది మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడి బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది.
రెగ్యులర్ గా బాదం తీసుకోవడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాలు తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. మీ గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు బాదం తీసుకోవడం వల్ల బరువు అధికంగా పెరగకుండా ఉంటారు. బాదం పాలు లేదా నేరుగా కూడా కూడా తీసుకోవచ్చు. నేరుగా నానబెట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు.
ఇక బాదంపప్పు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. రాత్రంతా నానబెట్టిన బాదంపప్పులను ఉదయం పొట్టు తీసి తీసుకోవటం వల్ల ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడుతుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగనివ్వకుండా ఉంటుంది. కడుపునిండిన అనుభూతి కూడా కలిగిస్తుంది.
వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్లు తక్కువగా తింటారు. వీళ్ళు క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తినాలి. కడుపు నిండిన అనుభూతి కలగాలి. ప్రతిరోజు ఉదయం నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల కడుపునిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా ఉంటాయి.
ఇలా బాదంపప్పు తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, పొటాషియం, అర్జీనైన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, విటమిన్ ఇ కుడా బాదంలో పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి చర్మం, జుట్టుకు కూడా బాదంపప్పు ఎంతో మంచిది. రెగ్యులర్గా బాదంపప్పు తీసుకోవడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది.
అంతేకాదు బాదంపప్పు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల తక్షణ శక్తి అందించడమే కాదు.. మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ ఇ, ఫోలేట్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. బాదం రోజు నానబెట్టి తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి లేదా సాయంత్రం స్నాక్ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.
