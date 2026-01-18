English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Papaya Benefits: ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తింటే ఏం జరుగుతుంది..ఆరోగ్యమా? అనారోగ్యమా?!

Papaya Benefits: ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తింటే ఏం జరుగుతుంది..ఆరోగ్యమా? అనారోగ్యమా?!

Eating Papaya Empty Stomach Benefits: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సీజనల్ పండ్లు (ఫ్రూట్స్) తినడం ఎంత ముఖ్యమో అందరికి తెలిసిన సంగతే. అయితే ఏది ఏ సమయంలో తినాలో తెలుసుకోవడం కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తినడం వల్ల మీ శరీరానికి చేకూరే ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:03 AM IST

Eating Papaya Empty Stomach Benefits: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సీజనల్ పండ్లు (ఫ్రూట్స్) తినడం ఎంత ముఖ్యమో అందరికి తెలిసిన సంగతే. అయితే ఏది ఏ సమయంలో తినాలో తెలుసుకోవడం కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ముఖ్యం. ప్రకృతి నుంచి మనకు వచ్చిన పండ్లలో బొప్పాయి ఆరోగ్యానికి ఒక సంజీవని లాంటిది. ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తినడం వల్ల మీ శరీరానికి చేకూరే ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. 

1. జీర్ణవ్యవస్థకు పవర్ బూస్టర్
బొప్పాయి పండులో పపైన్ (Papain) అనే ప్రత్యేక ఎంజైమ్ ఉంటుందట. ఇది ప్రోటీన్లను సులభంగా విచ్ఛిన్నం చేయడంలో సాయపడుతుంది. ఉదయాన్నే దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల.. జీర్ణక్రియ వేగవంతం అవుతుందట. గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుండి శాశ్వత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రేగులలో పేరుకుపోయిన మురికి (Toxins) పూర్తిగా శుభ్రపడుతుంది.

2. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి వరం
బొప్పాయిలో కేలరీలు చాలా తక్కువ అయినా.. ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఇస్తుంది. తద్వారా మీరు అనవసరపు ఆహారం తినకుండా ఉండేందుకు సహకరిస్తుంది. మెటబాలిజం (జీవక్రియ) రేటును పెంచి, వేగంగా బరువు తగ్గడానికి ఇది సహాయం చేస్తుంది.

3. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు
బొప్పాయి పండులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల అది మీ ఇమ్యూనిటీని (Immunity) పెంచుతుంది. జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శక్తిని మీ శరీరానికి అందిస్తుంది.

4. గుండె ఆరోగ్యం, కొలెస్ట్రాల్
బొప్పాయి పండులో ఉండే పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. అలాగే రక్తపోటును (B.P) నియంత్రణలో ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రక్త నాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడమే కాకుండా.. గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తాయి.

5. మెరిసే చర్మం.. నల్లని జుట్టు
బొప్పాయి కేవలం ఆరోగ్యానికే కాకుండా సౌందర్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్-ఎ, సి, ఇ చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతాయి. మొటిమలు, మచ్చలు, టానింగ్‌ను నివారిస్తాయి. జుట్టు ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన పోషణను అందించి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తాయి.

ప్రతిరోజూ అల్పాహారానికి ముందు ఒక గిన్నె తాజా బొప్పాయి ముక్కలను మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి. ఇది మీ కిడ్నీల పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా, రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది.

చిన్న సూచన: గర్భిణీ స్త్రీలు బొప్పాయిని తీసుకునే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Also Read: EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ధమాకా..కనీస పెన్షన్ రూ.6,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్!

Also Read: Most Gold Reserves: మూడో ప్రపంచయుద్ధానికి ముందు ఎవరి వద్ద ఎంత బంగారం? భారత్‌తో ఎన్ని టన్నులు ఉన్నాయి?

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

