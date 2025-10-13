English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Pineapple: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి ఫసక్‌..

Pineapple: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి ఫసక్‌..

Pineapple Health Benefits: పైనాపిల్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు ఉంటాయి. రుచికరమైన పైనాపిల్ ఫ్రెష్ లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. లేదా స్మూథీ రూపంలో తీసుకుంటారు. పైనాపిల్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. రెగ్యులర్‌గా ఈ పైనాపిల్‌ పండు తినడం వల్ల మన శరీరానికి వచ్చే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 13, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Pineapple: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి ఫసక్‌..

Pineapple Health Benefits: పైనాపిల్‌ల్లో బ్రోమలైన్ అనే ఎంజైమ్‌ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు కడుపులో ఆహారాన్ని విడగొట్టడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందులో జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్‌ ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఖనిజాలు త్వరగా గ్రహించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తిన్న తర్వాత అజీర్తి చేసినప్పుడు పైనాపిల్‌ తినండి.

Add Zee News as a Preferred Source

 పైనాపిల్‌లోని ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది. ఇందులో కరిగే, కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు పైనాపిల్ తినాలి. ఇది మంచి రెమెడీలా పనిచేస్తుంది. జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ.

అంతేకాదు పైనాపిల్‌ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్ కి సహాయపడే గుణాలు ఉంటాయి. మంట సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. కడుపు సమస్యలను తగ్గించి ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది సహాయపడుతుంది .ప్రధానంగా పైనాపిల్ లో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది 

 కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తికి కూడా ఇది బెస్ట్. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి పైనాపిల్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్ పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇబ్బంది పెట్టే అజీర్తి సమస్యకు కూడా మంచి రెమెడీ.

 అంతేకాదు పైనాపిల్ ఖనిజాలను గ్రహించే గుణం కూడా కలిగి ఉంటుంది. బ్రోమైలైన్, విటమిన్స్, మినరల్స్ మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యం. ఇది మన శరీరానికి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ఇందులో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. దీంతో రోజంతటికి కావాల్సిన నీరు కూడా అందిస్తుంది. ఇది ఆహారాన్ని విడగొట్టడంలో కూడా తోడ్పడుతుంది.

Read more: ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ పేరుతో భారీ మోసం.. రూ.20,000 వస్తాయంటూ దళారుల నయా దందా..

Read more:  తాలిబాన్లతో భీకర ఘర్షణ 12 మంది పాకిస్తాన్ సైనికులు మృతి.. సరిహద్దు పోస్టులను స్వాధీనం..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pineapple Health BenefitsPineapple For Digestionpineapple for gas reliefPineapple Juice BenefitsPineapple For Constipation

Trending News