Pineapple: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి ఫసక్‌..

Pineapple Health Benefits: పైనాపిల్ల్లో బ్రోమలైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు కడుపులో ఆహారాన్ని విడగొట్టడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందులో జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఖనిజాలు త్వరగా గ్రహించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తిన్న తర్వాత అజీర్తి చేసినప్పుడు పైనాపిల్ తినండి.
పైనాపిల్లోని ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది. ఇందులో కరిగే, కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు పైనాపిల్ తినాలి. ఇది మంచి రెమెడీలా పనిచేస్తుంది. జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ.
అంతేకాదు పైనాపిల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్ కి సహాయపడే గుణాలు ఉంటాయి. మంట సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. కడుపు సమస్యలను తగ్గించి ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది సహాయపడుతుంది .ప్రధానంగా పైనాపిల్ లో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది
కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తికి కూడా ఇది బెస్ట్. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి పైనాపిల్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్ పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇబ్బంది పెట్టే అజీర్తి సమస్యకు కూడా మంచి రెమెడీ.
అంతేకాదు పైనాపిల్ ఖనిజాలను గ్రహించే గుణం కూడా కలిగి ఉంటుంది. బ్రోమైలైన్, విటమిన్స్, మినరల్స్ మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యం. ఇది మన శరీరానికి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ఇందులో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. దీంతో రోజంతటికి కావాల్సిన నీరు కూడా అందిస్తుంది. ఇది ఆహారాన్ని విడగొట్టడంలో కూడా తోడ్పడుతుంది.
