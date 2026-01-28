English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pomegranate: చర్మం మెరిసిపోవడానికి కారణం ఇదే… దానిమ్మ తింటే 21 రోజుల్లో కనిపించే మార్పు!

Pomegranate In 21 Days Benefits: దానిమ్మ పండులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ప్రతిరోజు ఒక గిన్నెడు దాన్నిమ్మ గింజలు 21 రోజుల పాటు తిన్నారంటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, బోలెడు నమ్మలేని బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ప్రతిరోజు పండ్లు మన డైట్ లో చేర్చుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతారు. ఈ విధంగా మూడు వారాలు దానిమ్మ గింజలు తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం .

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:25 PM IST

Pomegranate In 21 Days Benefits: రెగ్యులర్‌గా దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మం ఆరోగ్యంగా.. కాంతివంతంగా మారుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఫైట్ న్యూట్రియన్స్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. హానికర సూర్యకిరణాల నుంచి కూడా చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. తద్వారా మీ చర్మం ట్యాన్ కాకుండా ఉంటుంది. ప్రతి రోజు ఒక గిన్నెడు దానిమ్మ గింజలు ఒక 21 రోజులపాటు తింటే మీరు నమ్మలేని మార్పును మీ స్కిన్ టోన్ పై చూస్తారు.

ఇలా దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మం కాంతివంతంగా సాగే గుణం పొందుతుంది. ఒక గిన్నెడు దానిమ్మ గింజలు తీసుకొని దాంతోపాటు మీరు ప్రతి రోజు సరిపోయే అంత నీళ్ళు తాగాలి. చర్మానికి హైడ్రేషన్ అందుతుంది. అంతేకాదు దానిమ్మ గింజలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. 21 రోజులపాటు దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మీ జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగవుతుంది.

 దానిమ్మ గింజలు కడుపులో గ్యాస్ అజీర్తిని తగ్గిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన గట్‌కు కూడా తోడ్పడుతుంది. దానిమ్మ గిన్నెలో ఉండే పోలీఫెనల్స్‌ రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. తద్వారా మీ గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మూడు వారాలు ఈ దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల రక్తనాళాల పనితీరు కూడా మెరుగవుతుంది. 

 అంతేకాదు హైపర్ టెన్షన్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు కూడా దానిమ్మ గింజలు రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇలా ఒక 21 రోజుల పాటు మీరు దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల యాక్టివ్ గా కూడా మారతారు. ఏదైనా వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ఈ దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. 

 ఈ దానిమ్మ గింజల వల్ల మీ ఓరల్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. నోటి దుర్వాసన పోగొడుతుంది. చిగుళ్ల నుంచి రక్తం కారే సమస్య ఉంటే దానిమ్మ తినండి. పంటిలో పేరుకున్న బ్యాక్టీరియా నివారిస్తుంది. దానిమ్మ గింజలు మంచి నిద్రకు కూడా సహాయపడతాయి. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మెదడు పనితీరు కూడా మెరుగవుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Also Read: బద్రీనాథ్.. కేదార్‌నాథ్ మాత్రమే కాదు ఈ 48 ఆలయాలపై సంచలన నిర్ణయం.. నాన్‌ హిందువులకు నో ఎంట్రీ..!

 

