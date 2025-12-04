English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Pomegranate: బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో దానిమ్మ గిన్నెడు ఇలా తిన్నారంటే ఆసుపత్రికే వెళ్లరు..!

Pomegranate: బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో దానిమ్మ గిన్నెడు ఇలా తిన్నారంటే ఆసుపత్రికే వెళ్లరు..!

Pomegranate Benefits In Breakfast: పోషకాలకు పవర్ హౌస్ దానిమ్మా.. దీన్ని తీసుకోవటం వల్ల ఆరోగ్యకరం. వైద్య నిపుణుల ప్రకారం ప్రతిరోజు మన డైట్ లో ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కలిగి ఉంటాయి. ఉదయం బ్రేకఫాస్ట్‌లో యోగార్ట్‌తో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల మంచి పోషకాలు అందుతాయి. అయితే రెగ్యులర్ గా మన డైట్ లో ఈ పోషకాల పవర్ హౌస్ దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

Silver Investment: గోల్డ్‌ను దాటేసిన సిల్వర్..ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇదే సరైన సమయం.. వచ్చే ఏడాది చివరికల్లా కిలో వెండి రూ. 4 లక్షలు..!!
7
Multibagger Silver
Silver Investment: గోల్డ్‌ను దాటేసిన సిల్వర్..ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇదే సరైన సమయం.. వచ్చే ఏడాది చివరికల్లా కిలో వెండి రూ. 4 లక్షలు..!!
Dattatreya Jayanthi 2025: గురుదేవుడు దత్తాత్రేయ ఎవరు.. ? అవతార ప్రాశస్త్యం ఇదే..
9
Datta Jayanthi 2025
Dattatreya Jayanthi 2025: గురుదేవుడు దత్తాత్రేయ ఎవరు.. ? అవతార ప్రాశస్త్యం ఇదే..
Indian Cities : దేశంలోని ఈ 5 నగరాలను స్థాపించింది ముస్లింలే.. వాటి పేర్లు తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
6
Indian cities
Indian Cities : దేశంలోని ఈ 5 నగరాలను స్థాపించింది ముస్లింలే.. వాటి పేర్లు తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
Raj Nidimoru: శోభక్క వల్లే ఇదంతా.. సమంత భర్త రాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
6
Raj Nidimoru
Raj Nidimoru: శోభక్క వల్లే ఇదంతా.. సమంత భర్త రాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
Pomegranate: బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో దానిమ్మ గిన్నెడు ఇలా తిన్నారంటే ఆసుపత్రికే వెళ్లరు..!

Pomegranate Benefits In Breakfast: సైంటిఫిక్‌ పరంగా మాత్రమే కాదు.. ఆయుర్వేద పరంగా కూడా దానిమ్మ గింజల్లో బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది వాత, కఫ దోషాలను కూడా తొలగిస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మన గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగు చేస్తుంది.  రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.ఈ పండు మనకు మంచి ఆరోగ్యకరమైన హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది.  కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ గింజలు బ్లడ్ ప్రెజర్, చెడు కొలెస్ట్రాల్, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ హైపర్ గ్లైసిమియా నియంత్రించింది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల ఎంతో ఆరోగ్య కరం. ఇందులో పాలీఫెనల్స్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ కర్సీనోజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి. సెల్ అభివృద్ధికి కూడా ఎంతో ఇది ఉపయోగపడే పండు అని చెప్పవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

 జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 రెగ్యులర్‌గా దానిమ్మ గింజలు గుప్పెడు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణా ఆరోగ్యానికి మంచిది. కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరిగేలా ప్రేరేపిస్తుంది. దానిమ్మ గింజల్లో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది గాల్‌బ్లాడర్‌ పని తీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఆహారాన్ని విడగొట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది

 ఎనర్జీ బూస్ట్..
 దానిమ్మ గింజలు రోజు తీసుకోవటం వల్ల ఇది తక్షణ శక్తి కూడా మనకు అందిస్తుంది. ఇందులో చక్కెర స్థాయిలు మోతాదులో ఉంటాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలను కూడా పెంచుతుంది. ఈ గింజను తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని ప్రాణాంతక రోగాలు అయిన డయాబెటిస్, గుండె సమస్యలు, ఆర్థరైటిస్ వంటివి మన దరి చేరకుండా ఉంటాయి.

 చర్మ ఆరోగ్యం..
దానిమ్మ గింజలు చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు. ఇందులో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి కాంతివంతం చేస్తుంది. కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తిలో కూడా తోడ్పడుతుంది. తద్వారా మీ ముఖం మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు ఇందులో పనికాలజిన్స్, ఎలాజిక్ యాసిడ్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు నేచురల్ గా ఉంటాయి. ఫ్రీ రాడికల్ డామేజ్ కాకుండా ముఖంపై మచ్చలు, గీతాలు లేకుండా కాపాడుతాయి. ఇందులో నీటి శాతం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది.

 గుండె ఆరోగ్యం..
 అంతే కాదు దానిమ్మ గింజల్లో పాలీఫెనల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్స్‌ ఆక్సిడేషన్ కాకుండా మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను పెంచుతుంది. రక్త సరఫరా కూడా మెరుగవుతుంది. హైపర్ టెన్షన్‌కు కూడా ఇది మంచి ఉపశమనం కలిగించే గుణం ఉంటుంది. కాబట్టి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

 మెదడుకు మేలు..
 దానిమ్మ గింజలు బ్రెయిన్ ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. మెదడు పనితీరును మెరుగు చేస్తాయి. ఆల్జీమార్ సమస్యకు ఇది వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. అంతేకాదు మెదడు  అభిజ్ఞా పనితీరుకు కూడా ఇది మేలు చేస్తుంది.

 షుగర్ కంట్రోల్..
 దానిమ్మలో గ్లైసెమిక్‌ సూచీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పండు తీసుకోవటం ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకతకు తోడ్పడుతుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఉండే విటమిన్ సీ జబ్బుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. సీజనల్ జబ్బులు జలుబు, దగ్గుకు కూడా మంచి నివారణ. ఇది బ్యాక్టీరియా, వైరస్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.

Read more:  ఈ రెడ్‌డ్రింక్స్‌ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి.. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌కు చెక్‌ పెడతాయి..!

Read more: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్‌ సప్లిమెంట్‌.. ఏ క్రీము.. ఫేస్‌ప్యాక్‌ అవసరంలేదు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pomegranate BenefitsPomegranate in breakfastPomegranate seeds health benefitsMorning pomegranate benefits

Trending News