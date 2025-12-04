Pomegranate Benefits In Breakfast: సైంటిఫిక్ పరంగా మాత్రమే కాదు.. ఆయుర్వేద పరంగా కూడా దానిమ్మ గింజల్లో బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది వాత, కఫ దోషాలను కూడా తొలగిస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మన గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగు చేస్తుంది. రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.ఈ పండు మనకు మంచి ఆరోగ్యకరమైన హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ గింజలు బ్లడ్ ప్రెజర్, చెడు కొలెస్ట్రాల్, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ హైపర్ గ్లైసిమియా నియంత్రించింది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల ఎంతో ఆరోగ్య కరం. ఇందులో పాలీఫెనల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ కర్సీనోజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి. సెల్ అభివృద్ధికి కూడా ఎంతో ఇది ఉపయోగపడే పండు అని చెప్పవచ్చు.
జీర్ణ ఆరోగ్యం..
రెగ్యులర్గా దానిమ్మ గింజలు గుప్పెడు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణా ఆరోగ్యానికి మంచిది. కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరిగేలా ప్రేరేపిస్తుంది. దానిమ్మ గింజల్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది గాల్బ్లాడర్ పని తీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఆహారాన్ని విడగొట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది
ఎనర్జీ బూస్ట్..
దానిమ్మ గింజలు రోజు తీసుకోవటం వల్ల ఇది తక్షణ శక్తి కూడా మనకు అందిస్తుంది. ఇందులో చక్కెర స్థాయిలు మోతాదులో ఉంటాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలను కూడా పెంచుతుంది. ఈ గింజను తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని ప్రాణాంతక రోగాలు అయిన డయాబెటిస్, గుండె సమస్యలు, ఆర్థరైటిస్ వంటివి మన దరి చేరకుండా ఉంటాయి.
చర్మ ఆరోగ్యం..
దానిమ్మ గింజలు చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు. ఇందులో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి కాంతివంతం చేస్తుంది. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిలో కూడా తోడ్పడుతుంది. తద్వారా మీ ముఖం మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు ఇందులో పనికాలజిన్స్, ఎలాజిక్ యాసిడ్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు నేచురల్ గా ఉంటాయి. ఫ్రీ రాడికల్ డామేజ్ కాకుండా ముఖంపై మచ్చలు, గీతాలు లేకుండా కాపాడుతాయి. ఇందులో నీటి శాతం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యం..
అంతే కాదు దానిమ్మ గింజల్లో పాలీఫెనల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఆక్సిడేషన్ కాకుండా మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. రక్త సరఫరా కూడా మెరుగవుతుంది. హైపర్ టెన్షన్కు కూడా ఇది మంచి ఉపశమనం కలిగించే గుణం ఉంటుంది. కాబట్టి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
మెదడుకు మేలు..
దానిమ్మ గింజలు బ్రెయిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. మెదడు పనితీరును మెరుగు చేస్తాయి. ఆల్జీమార్ సమస్యకు ఇది వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. అంతేకాదు మెదడు అభిజ్ఞా పనితీరుకు కూడా ఇది మేలు చేస్తుంది.
షుగర్ కంట్రోల్..
దానిమ్మలో గ్లైసెమిక్ సూచీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పండు తీసుకోవటం ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడుతుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు దానిమ్మ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఉండే విటమిన్ సీ జబ్బుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. సీజనల్ జబ్బులు జలుబు, దగ్గుకు కూడా మంచి నివారణ. ఇది బ్యాక్టీరియా, వైరస్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.
