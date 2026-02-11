Preconception Care: మహిళలకు ముఖ్య గమనిక! బిడ్డ క్షేమం కోసం గర్భధారణకు ముందే ఇలా చేయండి!

Preconception Care Importance: మహిళలు ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డకు జన్మనివ్వడం అనేది గర్భం దాల్చిన తర్వాత మొదలయ్యే ప్రక్రియ కాదు. అది గర్భధారణకు ముందే ప్రారంభం కావాలి. తల్లి కావాలనుకునే మహిళలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ముందస్తు పరీక్షల ప్రాముఖ్యతను ఫెర్నాండెజ్ హాస్పిటల్ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ శ్రీలేఖ A.R అందించిన కొన్ని సలహాలు, సూచనలు తెలుసుకుందాం.
చాలామంది మహిళలు గర్భం దాల్చిన తర్వాతే వైద్యులను సంప్రదిస్తుంటారు. కానీ, గర్భం దాల్చడానికి ముందే చేసే పరీక్షలు, పోషకాహార మార్పులు పుట్టబోయే బిడ్డలో వచ్చే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను నిరోధించగలవు.
ముందస్తు స్క్రీనింగ్ ఎందుకు అవసరం?
సాధారణ రక్త పరీక్షల ద్వారా శరీరంలోని కొన్ని నిశ్శబ్ద సమస్యలను గుర్తించవచ్చు. హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉంటే (రక్తహీనత) అలసట రావడమే కాకుండా, అకాల ప్రసవం, శిశువు తక్కువ బరువుతో పుట్టే ప్రమాదం ఉంది.
చికిత్స చేయని థైరాయిడ్ వల్ల గర్భం దాల్చడంలో ఇబ్బందులు, గర్భస్రావం, శిశువు మెదడు అభివృద్ధిపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో లేకుంటే గర్భం దాల్చిన తొలి వారాల్లోనే శిశువు అవయవాల అభివృద్ధిలో లోపాలు తలెత్తవచ్చు.
జీవనశైలి, బరువు నిర్వహణ
పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (PCOS) ఉన్నవారిలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల గర్భం దాల్చడం ఆలస్యం కావచ్చు. బరువు తక్కువగా ఉన్నా లేదా అధిక బరువు ఉన్నా అండోత్సర్గము లో సమస్యలు వస్తాయి. అధిక బరువు గర్భధారణ సమయంలో మధుమేహం, బిపి ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా దీనిని అధిగమించవచ్చు.
పోషకాహారం, సప్లిమెంట్లు
గర్భధారణ ప్రణాళికలో ఉన్న మహిళలు కింది పోషకాలపై దృష్టి పెట్టాలి.
ఫోలిక్ యాసిడ్: శిశువు మెదడు, వెన్నెముక లోపాలను నివారించడానికి ప్రతిరోజూ కనీసం 400 మైక్రోగ్రాముల ఫోలిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి.
ఐరన్, విటమిన్ సి: రక్తహీనతను తగ్గించడానికి ఆకుకూరలు, బెల్లం, ఖర్జూరాలు, గుడ్లు తీసుకోవాలి. ఐరన్ గ్రహించడానికి విటమిన్ సి (నిమ్మ, నారింజ) తోడవ్వాలి.
విటమిన్ డి: సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగడానికి ఎండలో గడపడం లేదా వైద్యుల సలహాతో సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం అవసరం.
ఇవే కాకుండా వారసత్వంగా వచ్చే రక్త రుగ్మతలైన తలసేమియా, సికిల్ సెల్ వ్యాధి వంటి వాటిని గుర్తించడానికి ముందే పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం. దీనివల్ల అవసరమైనప్పుడు జన్యు కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
చివరిగా.. ఫిబ్రవరి నెలలో పాటించే పునరుత్పత్తి ఆరోగ్య మాసం (Reproductive Health Month) సందర్భంగా, మహిళలందరూ తమ ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన తల్లి ద్వారానే ఆరోగ్యకరమైన కుటుంబం సాధ్యమవుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నిపుణుల అభిప్రాయాన్ని అనుసరించి రాసినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని వ్యక్తిగతంగా కలవడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
