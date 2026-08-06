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ప్రోటీన్ లోపిస్తే శరీరంలో కనిపించే 7 మార్పులు.. మీలో ఇవి ఉన్నాయా?

తరచూ ఆకలిగా అనిపిస్తోందా? నీరసంగా ఉన్నారా? జుట్టు ఎక్కువగా రాలుతోందా లేదా గోళ్లు విరిగిపోతున్నాయా? అయితే ఇవి సాధారణ లక్షణాలు కావు, మీ శరీరంలో ప్రోటీన్ విపరీతంగా తగ్గిందని అర్థం. ఇలాంటి 7 లక్షణాలను గమనించడం ద్వారా మీ శరీరంలో ప్రోటీన్ లోపాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:27 PM IST
ప్రోటీన్ లోపిస్తే శరీరంలో కనిపించే 7 మార్పులు.. మీలో ఇవి ఉన్నాయా?
Image Credit: Protein Deficiency Signs:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ప్రోటీన్ లోపిస్తే శరీరంలో కనిపించే 7 మార్పులు.. మీలో ఇవి ఉన్నాయా?
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