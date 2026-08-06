/ప్రోటీన్ లోపిస్తే శరీరంలో కనిపించే 7 మార్పులు.. మీలో ఇవి ఉన్నాయా?

Protein Deficiency Signs: మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలతో పాటు ప్రోటీన్ కూడా అత్యంత కీలకమైనది. మన రోజువారీ ఆహారంలో ప్రోటీన్ కండరాల అభివృద్ధికి, ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి చాలా ముఖ్యం. చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా ప్రోటీన్ తప్పనిసరి. ఇది కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని ఎక్కువ సేపు కలిగిస్తుంది. మరి మీరు తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నారా? ఈ సైంటిఫిక్ లక్షణాల ద్వారా మీ డైట్లో ప్రోటీన్ తగ్గుతుందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు.
తరచూ ఆకలి వేయడం..
మీరు రోజువారీ ఆహారం లేదా స్నాక్స్ తీసుకున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆకలిగా అనిపిస్తుంటే, మీరు తక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నారని అర్థం. ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ప్రోటీన్ తక్కువైతే జీర్ణక్రియ నెమ్మదించి, హంగర్ హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతిని తరచూ ఆకలి వేస్తుంది.
బలహీనమైన కండరాలు..
మీ కండరాలు బలహీనంగా అనిపించడం కూడా ప్రోటీన్ లోపానికి ఒక సంకేతం. మెట్లు ఎక్కినప్పుడు లేదా ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు తరచూ నీరసంగా అనిపించడం, కండరాలు సరిగ్గా సహకరించకపోవడం వంటివి మీకు మరింత ప్రోటీన్ అవసరమని సూచిస్తాయి.
జుట్టు విపరీతంగా రాలడం..
జుట్టు పెరుగుదలకు ఉపయోగపడే ప్రోటీన్ను 'కెరటిన్' అంటారు. ఈ ప్రోటీన్ తగ్గడం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలడమే కాకుండా, జుట్టు సన్నగా మారిపోయి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారే అవకాశం ఉంది.
గోళ్లు విరగడం..
ప్రోటీన్ స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు చేతి, కాళ్ల గోళ్లు తరచూ విరిగిపోతుంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన గోళ్ల కోసం ప్రోటీన్ చాలా అవసరం.
గాయాలు మానకపోవడం..
శరీరంలో ప్రోటీన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు గాయాలు త్వరగా మానవు. చిన్న చిన్న కోతలు లేదా స్క్రాచెస్ కూడా అలాగే ఉండిపోతాయి. దెబ్బతిన్న కణజాలాన్నిత్వరగా రిపేర్ చేయడానికి ప్రోటీన్ అవసరం.
తరచూ అనారోగ్యం..
ప్రోటీన్ తక్కువగా తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ బలహీనపడుతుంది. దీనివల్ల యాంటీబాడీలు ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడలేవు, ఫలితంగా తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతారు. నయం కావడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
శక్తిహీనత..
ప్రోటీన్ లోపం వల్ల కండరాల పనితీరు మందగించి, ఏ పని చేసినా నీరసంగా, బలహీనంగా అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడూ పడుకోవాలనిపించడం కూడా దీని లక్షణమే. అంతేకాకుండా, కొంతమందిలో కాళ్లు, మడమల వద్ద వాపులు కూడా కనిపిస్తాయి.
అయితే, ప్రోటీన్ తక్కువైందని అనిపించిన వెంటనే విపరీతంగా తీసుకోకూడదు. ప్రతిరోజూ మీ శరీర బరువులో ప్రతి కిలోకు సుమారు 0.8 గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రోటీన్ను అతిగా తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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