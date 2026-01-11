English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Pumpkin Seeds: గుమ్మడి గింజలు ఇలా తింటే జీర్ణ సమస్యకు చెక్‌.. మలబద్దకం పరార్‌..!

Pumpkin Seeds: గుమ్మడి గింజలు ఇలా తింటే జీర్ణ సమస్యకు చెక్‌.. మలబద్దకం పరార్‌..!

Pumpkin Seeds: గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యకరమైనవి. ఇవి కడుపునకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి. ఇందులో పోషకాల పుష్కలంగా ఉంటాయి. గుమ్మడి గింజలు మన శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్స్, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది సమతుల ఆహారం అని చెప్పొచ్చు. వీటిని వేయించి లేదా పచ్చిగా లేదా ఏదైనా రిసిపిలో వేసి కూడా తీసుకోవచ్చు. గుమ్మడి గింజలు తీసుకుంటే నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:45 PM IST

 Pumpkin Seeds: గుమ్మడి గింజల పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ఱ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరారోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో విటమిన్స్‌ పుష్కలంగా ఉంటాయి. గుమ్మడి గింజలు కూడా కొలెస్ట్రాల్‌ కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి.. అందుకే ఏదైనా రిసిపీల్లో వేసుకొని కూడా తీసుకుంటాం. అయితే రెగ్యులర్‌గా గుమ్మడి గింజలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..

 గుమ్మడి గింజల్లో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ.

 గుమ్మడి గింజలు గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడుతాయి. రక్తపోటుని అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి రక్తప్రసరణను కూడా మెరుగు చేస్తాయి .

గుమ్మడి గింజలలో ట్రిప్టోఫాన్‌ ఉంటుంది. ఇందులో అమైనో యాసిడ్స్ సెరోటినైన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతాయి ఇది నిద్రలేమి సమస్య కూడా మంచి రెమెడీ. రోజు స్నాక్స్ రూపంలో గుమ్మడి గింజలు తీసుకోవడం వల్ల ఆ మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది సరైన నిద్ర అందిస్తుంది.

 గుమ్మడి గింజలు ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తాయి. ఇది ఆరోగ్యకరమైన శరీరానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.సీజనల్‌ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతాయి. గుమ్మడి గింజలు ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి కాపాడుతాయ. గుమ్మడి గింజలు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడతాయి. ఇందులో డైటరీ ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. 

 గుమ్మడి గింజలలో విటమిన్ ఇ, డైటరీ ఫైబర్స్‌ ఉంటాయి. ఇది మంట, నొప్పి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. కొన్ని రకాల ప్రాణాంతక వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఇది మంచి రెమెడీ.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Pumpkin Seeds Benefitspumpkin seeds for digestionpumpkin seeds for constipationPumpkin Seeds Health Benefits

