Radish Side Effects: సకల రోగాలకు ఔషధం ముల్లంగి..కానీ, వీళ్లు తింటే అదే చివరి రోజు!

White Radish Side Effects: శీతాకాలంలో సాధారణంగా దొరికే ముల్లంగి, దాని రుచికి మాత్రమే కాకుండా దాని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంది. పరాఠాల నుండి సలాడ్లు, చోక్‌లు, ఆకుకూరల వరకు ఈ కూరగాయను వివిధ రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే, అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించే ఈ కూరగాయను కొన్ని వైద్య పరిస్థితులలో జాగ్రత్తగా తినాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 22, 2025, 11:59 AM IST





ముల్లంగి పోషక లక్షణాలు..
యూనివర్శిటీ ఆఫ్ రోచెస్టర్ మెడికల్ సెంటర్ ప్రకారం.. ముల్లంగిలో ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం, పొటాషియం, సెలీనియం, విటమిన్-సి, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. అదనంగా, వాటిలో తక్కువ మొత్తంలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఇనుము, జింక్, రాగి కూడా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడం, శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడం, బరువు తగ్గడం, ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడం వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.

ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
డైటీషియన్ మోహిని డోంగ్రే, ఆయుర్వేద నిపుణుడు కిరణ్ గుప్తా ప్రకారం.. కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నవారు ముల్లంగిని తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

థైరాయిడ్ రోగులు: ముల్లంగిలో గాయిట్రోజెన్‌లు ఉంటాయి. ఇవి థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుకు అంతరాయం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవారు పచ్చి ముల్లంగిని తినకుండా ఉండాలి.

ఆస్తమా రోగులు: శీతాకాలంలో చల్లని ఆహారాలు ఆస్తమాను తీవ్రతరం చేస్తాయి. కాబట్టి, ఆస్తమా రోగులు ముల్లంగి తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

వైరల్ అనారోగ్యం సమయంలో: దగ్గు, జలుబు లేదా తలనొప్పి సమస్యలు ఉన్నవారు ముఖ్యంగా రాత్రిపూట పచ్చి ముల్లంగి తినకూడదు. ఎందుకంటే ఇది ఆరోగ్య సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. మైగ్రేన్లు ఉన్నవారికి కూడా ఇది సరైనది కాదు.

గర్భిణీ స్త్రీలు, రక్తపోటు రోగులు: గర్భధారణ సమయంలో ముల్లంగి పరిమిత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. ముల్లంగిలో సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలి. పరాఠాల తయారీలో ఉప్పు వాడటం వల్ల ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది.

జీర్ణ సున్నితత్వం: జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు ముల్లంగి తినకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తుంది.

శీతాకాలంలో ముల్లంగి ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయ అయినప్పటికీ, కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నవారు దీనిని తీసుకునే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. సరైన సమాచారం, జాగ్రత్తతో, ముల్లంగి రుచిని ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో ఆస్వాదించవచ్చు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

