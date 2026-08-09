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వేగంగా విస్తరిస్తున్న చికెన్‌గున్యా వైరస్.. పిల్లల్లో ఈ 5 లక్షణాలు ఉంటే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి!

కేరళలో చికెన్ గున్యా కేసులు విజృంభిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు మొత్తం 105 కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి. అందులో ఆగస్టు 4వ తేదీ వరకు 62 కేసులు నమోదయ్యాయి. హెల్త్ అధికారుల ప్రకారం, ప్రధానంగా దోమలు కుట్టడం వల్ల పిల్లలు చికెన్ గున్యా బారిన పడుతున్నారు. మీ పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త వహించండి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 09, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:27 PM IST
వేగంగా విస్తరిస్తున్న చికెన్‌గున్యా వైరస్.. పిల్లల్లో ఈ 5 లక్షణాలు ఉంటే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి!
Image Credit: Chikungunya Symptoms

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వేగంగా విస్తరిస్తున్న చికెన్‌గున్యా వైరస్.. పిల్లల్లో ఈ 5 లక్షణాలు ఉంటే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి!
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