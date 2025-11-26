Raw Vegetables: ఈ పండ్లు, కూరగాయలు పచ్చిగా తింటే చాలా ప్రమాదకరం..పాముల కంటే ఎంతో విషపూరితమైనది!

Vegetables You Should Never Eat Raw: ప్రకృతిలో దొరికే పండ్లు, కూరగాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలును చేకూరుస్తాయి. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లు సరైన రీతిలో భుజించకపోతే ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదకరమని కొందరు నిపుణులు అంటున్నారు. కొన్ని కూరగాయలు, పండ్లు పాముల కంటే ప్రమాదకరమైనవని అంటున్నారు.
మన ఆరోగ్యం కోసం ప్రకృతిలో చాలా పండ్లు, కూరగాయలు ఉంటాయి వాటినే రోజూ తింటుంటాము. అయితే, కొన్ని పండ్లు సరైన రీతిలో తినకపోతే చాలా ప్రమాదకరం అని నిపుణులు అంటున్నారు. కొన్ని రకాల కూరగాయలు, పండ్లు.. పాముల విషం కంటే ఎంతో ప్రమాదకరమైనవని.. అలాంటివి చాలా ప్రాణాంతకమైన విషాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాసావా: కాసావా అనే పండులో సైనైడ్ అనే విషపూరితమైన పదార్థం ఉంటుంది. పచ్చిగా తిన్నా.. లేదా సరిగ్గా ఉడికించకపోయినా.. ఇది ప్రాణాంతకమైన పండు కావచ్చు. చిన్న మొత్తంలో సైనైడ్ కూడా మానవ శరీరానికి గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు.
చెర్రీస్, ఆపిల్ గింజలు, ఆప్రికాట్లు, బాదంపప్పులలో అమిగ్డాలిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుందట. ఇది శరీరంలోకి సైనైడ్ను విడుదల చేస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. వీటిని తక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే ప్రమాదకరం కాదు. కానీ సిఫార్సు చేసిన మొత్తం కంటే ఎక్కువ విత్తనాలను మింగడం చాలా ప్రమాదకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బంగాళాదుంపలు మన ఇంటి వంటకాల్లో క్రమం తప్పకుండా ఉంటాయి. చాలా మందికి అవి వాటి ఉపరితలంపై సోలనిన్ అనే విషపూరిత సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తాయని తెలియదు. అవి ఆకుపచ్చగా మారినప్పుడు లేదా మొలకెత్తినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది. ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో బంగాళాదుంపలు తినడం వల్ల మరణానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
టమోటాలు, వంకాయలు వంటి కూరగాయల ఆకు భాగాలలో తేలికపాటి విషపదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ కూరగాయలు తినడం వల్ల ఎటువంటి ఆరోగ్య ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, వాటిని పెద్ద పరిమాణంలో పచ్చిగా తినడం వల్ల అనారోగ్యానికి కారణం కావచ్చు.
ఏదైనా పండు లేదా కూరగాయలను పచ్చిగా తినే ముందు, దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కూరగాయలు సరిగ్గా ఉడికించినట్లయితే ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Smriti Mandhana Father: స్మృతి మంధాన తండ్రి ఆరోగ్యం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది..పలాష్తో పెళ్లి జరుగుతుందా?
Also Read: Hyderabad Bullet Train: తెలుగు ప్రజలకు శుభవార్త..హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి బుల్లెట్ రైలు.. 2 గంటల్లో తిరుమల వెంకన్న దర్శనం!?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook