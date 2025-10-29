English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Red Wine Healthy: రెడ్ వైన్ తాగితే గుండెకి మంచిదా? ముసలోళ్లు తాగితే ఏం అవుతారు..పచ్చినిజం ఇదే!

Is Red Wine Healthy: రెడ్ వైన్ ఆరోగ్యానికి మంచిదనే నమ్మకం చాలా సాధారణం. కానీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, దాని వెనుక ఉన్న నిజం బయటపడింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:08 PM IST

Is Red Wine Healthy: రెడ్ వైన్ అనే పేరు వినగానే చాలా మంది దీనిని "గుండెకు ఆరోగ్యకరం" అని భావిస్తారు. ప్రతిరోజూ తక్కువ మొత్తంలో తాగడం వల్ల శరీరానికి మేలు జరుగుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. కానీ ఇది నిజంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? నిపుణులు చెబుతున్న నిజం అందరినీ షాక్‌కు గురి చేస్తుంది.

వైన్ నిపుణురాలు సోనాల్ హాలండ్ ప్రకారం.. రెడ్ వైన్‌లో రెస్వెరాట్రాల్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుందని చెబుతారు. అయితే ఆమె మాటల్లోనే.. “రెడ్ వైన్ తాగడం వల్ల రెస్వెరాట్రాల్ లభించదు”. అదే పోషకం పండ్లు, ద్రాక్ష, గింజలు వంటి ఆహారాలలో కూడా కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు వైన్ తాగకుండానే దాని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు అని సోనాల్ హాలండ్ స్పష్టం చేస్తున్నారు. 

ఆల్కహాల్ ఏ రకమైన ఆరోగ్యకరమైన టానిక్ కాదు. ఇది శాశ్వత ఎంపిక కూడా కాదు. అంటే, రెడ్ వైన్ ఆరోగ్యానికి మంచిదనే ప్రకటన పూర్తిగా నిజం కాదు. చాలా మితమైన పరిమాణంలో తీసుకుంటేనే ఇది శరీరానికి హానికరం. ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కాలేయం, గుండె, మెదడుపై ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉంటాయి.

అదనంగా కొంతమందికి షాంపైన్ పార్టీలకు మాత్రమే అనే అపోహ ఉంది. కానీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. అది నిజం కాదు. స్పార్క్లింగ్ వైన్ లేదా షాంపైన్ కూడా ఆల్కహాలిక్ పానీయాలే, కాబట్టి వాటిని మితంగా తాగడం ముఖ్యం.

మరో సాధారణ నమ్మకం ఏమిటంటే, స్వీట్ వైన్ చౌకగా ఉంటుందని, కొత్తవారికి మాత్రమే అని. కానీ ఇది నిజం కాదని సోనాల్ హాలండ్ స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఫ్రాన్స్, హంగేరీ వంటి దేశాలలో ఉత్పత్తి అయ్యే అనేక స్వీట్ వైన్లు అద్భుతమైన నాణ్యత, ఖరీదైనవి. కాబట్టి "స్వీట్ వైన్ చౌకగా ఉంటుంది" లేదా "కొత్తవారికి మాత్రమే" అనే ఆలోచన పూర్తిగా తప్పు.

