Salt Daily Intake: నెల రోజులు ఉప్పు తినడం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?

What Happens If Stop Eating Salt: రోజువారీ ఆహారంలో ఉప్పు రుచికి మాత్రమే కాకుండా శరీరం సరిగ్గా పనిచేయడానికి కూడా చాలా అవసరం. కానీ చాలా మంది ఉప్పు అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుందనే భయంతో దానిని పూర్తిగా నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఒక వ్యక్తి ఒక నెల మొత్తం ఉప్పును మానేస్తే శరీరంలో తీవ్రమైన మార్పులు సంభవిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరించారు. ఉప్పులో లభించే సోడియం, క్లోరైడ్ ఖనిజాలు లేకపోవడం వల్ల అలసట, తక్కువ రక్తపోటు, కండరాల తిమ్మిరి వంటి అనేక సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
ఉప్పు ఎందుకు అవసరం?
ఉప్పు కేవలం రుచిని పెంచేది కాదు. శరీరం యొక్క ప్రాథమిక విధులకు పునాది. సోడియం ద్రవ సమతుల్యత, రక్తపోటు, నరాల సంకేతాలను నియంత్రిస్తుంది. జీర్ణక్రియలో క్లోరైడ్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కడుపు ఆమ్లాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. ఈ ఖనిజాల లోపం శరీరాన్ని సమతుల్యత నుండి బయటకు నెట్టివేస్తుంది. తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఒక నెల పాటు ఉప్పును వదులుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రభావాలు ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఉప్పును పూర్తిగా వదులుకోవడం శరీరానికి హానికరం. మీరు ఒక నెల పాటు ఉప్పు లేని ఆహారం తీసుకుంటే ఈ క్రింది మార్పులు సంభవించవచ్చు.
అలసట, బలహీనత: తక్కువ సోడియం స్థాయిలు వేగంగా అలసట, కండరాల తిమ్మిరి, తలతిరుగుడు, శక్తి లేకపోవడానికి కారణమవుతాయి.
తక్కువ రక్తపోటు (హైపోటెన్షన్): సోడియం రక్తపోటును నిర్వహిస్తుంది. సోడియం లోపం వల్ల తలతిరగడం, మూర్ఛపోవడం లేదా క్రమరహిత హృదయ స్పందన వస్తుంది.
కండరాల తిమ్మిరి, నొప్పి: చెమట ద్వారా ఎలక్ట్రోలైట్లు పోతాయి. దీనివల్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా కండరాల తిమ్మిరి, శరీర నొప్పులు వస్తాయి.
మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ సమస్యలు: సోడియం నరాల సంకేతాలను ప్రసారం చేస్తుంది. లోపం మగత, గందరగోళం, ఏకాగ్రత కోల్పోయేందుకు కారణమవుతుంది.
జీర్ణ రుగ్మతలు: క్లోరైడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. లోపం అజీర్ణం, గ్యాస్, ఆకలి లేకపోవడానికి దారితీస్తుంది.
పూర్తి మద్యపాన నిషేదం అవసరమా?
బరువు పెరుగుతారనే భయంతో లేదా అధిక రక్తపోటు భయంతో ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించడం మంచి ఆలోచన, కానీ దానిని పూర్తిగా తగ్గించడం హానికరం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం.. ఆరోగ్యకరమైన పెద్దలు రోజుకు 5 గ్రాముల (ఒక టీస్పూన్) కంటే ఎక్కువ ఉప్పు తీసుకోకూడదు. మీకు అధిక రక్తపోటు, మూత్రపిండాల సమస్యలు లేదా గుండె సమస్యలు ఉంటే వైద్య సలహా తీసుకోండి.
Also Read: Indian Railway: రైళ్లలో డబ్బుల కోసం హిజ్రాలు వేధిస్తున్నారా? భయపడకుండా ఈ పని చేయండి!
Also Read: YS Jagan: సీఎం చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడిన మాజీ సీఎం జగన్.."తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు"
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook