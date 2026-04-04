  • World Health Day 2026: మీకు రాత్రిపూట హాయిగా నిద్ర పట్టాలంటే.. ఈ 7 సింపుల్ టిప్స్‌ పక్కా పాటించాల్సిందే!

World Health Day 2026: మీకు రాత్రిపూట హాయిగా నిద్ర పట్టాలంటే.. ఈ 7 సింపుల్ టిప్స్‌ పక్కా పాటించాల్సిందే!

World Health Day: రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి లేచినట్లయితే మరుసటి రోజు మనకు చురుగ్గా ఉంటుంది. నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోతే మరుసటి రోజు అశాంతికి గురవుతాం. ఏ పనులపైనా దృష్టి పెట్టలేరు. రోజుకు కనీసం 7 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు గాఢ నిద్ర అవసరం. ప్రశాంతంగా నిద్ర లేచినప్పుడే మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక ఆరోగ్యం ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. చురుగ్గా ఉంటూ జీవితాన్ని సాఫీగా సాగించాలంటే మంచి రాత్రి నిద్ర తప్పనిసరి.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 4, 2026, 03:12 PM IST

World Health Day 2026: మీకు రాత్రిపూట హాయిగా నిద్ర పట్టాలంటే.. ఈ 7 సింపుల్ టిప్స్‌ పక్కా పాటించాల్సిందే!

How to Sleep Better at Night: రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి లేచినట్లయితే మరుసటి రోజు మనకు చురుగ్గా ఉంటుంది. నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోతే మరుసటి రోజు అశాంతికి గురవుతాం. ఏ పనులపైనా దృష్టి పెట్టలేరు. రోజుకు కనీసం 7 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు గాఢ నిద్ర అవసరం. ప్రశాంతంగా నిద్ర లేచినప్పుడే మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక ఆరోగ్యం ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. చురుగ్గా ఉంటూ జీవితాన్ని సాఫీగా సాగించాలంటే మంచి రాత్రి నిద్ర తప్పనిసరి. మంచి నిద్ర మీ నిద్రను మెరుగుపరచడమే కాకుండా మీ మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా అవసరం. కాబట్టి మీకు రాత్రిపూట సరైన నిద్ర పట్టకపోతే.. మీ నైట్ రొటీన్‌ను మెరుగుపర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

రాత్రి సమయంలో మీకు సరైన నిద్ర పట్టాలంటే 7 సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి. వీటిని పాటించడం ద్వారా మీకు రాత్రిపూట మంచి నిద్ర పడుతుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

1. పడుకోవడానికి, నిద్రలేవడానికి ఒక టైమ్ పెట్టుకోండి.
మీ శరీరానికి ఒక క్రమబద్ధమైన టైమ్ టేబుల్ అవసరం. కాబట్టి మీరు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, అలాగే నిద్రలేవడం ఉత్తమం.  

2. స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకోండి.
నిద్రపోయే ముందు మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీ లేదా ల్యాప్‌టాప్‌లను ఉపయోగించవద్దు. వీటి నుండి వెలువడే బ్లూ లైట్ నిద్ర హార్మోన్లను ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి నిద్రపోయే ముందు బుక్స్ చదవడం మంచిది. 

3. మీ చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంచేలా చూసుకోండి.
మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు మీ గదిలో లైట్‌గా వెలుతురు ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకోండి. అలాగే సెంటెడ్ క్యాండిల్స్‌ను వెలిగించుకొని, స్లో మ్యూజిక్‌ని వినడం అలవాటు చేసుకోండి. దీనివల్ల మీ మైండ్‌ రిలాక్స్‌గా ఉండి నిద్ర బాగా పడుతోంది.  

4. పగటిపూట నిద్రపోవద్దు.
పగటిపూట నిద్ర పోకూడదు. ఎందుకంటే అలా నిద్రపోవడం వల్ల మీ రాత్రి నిద్రను ప్రభావితం చేస్తుంది.

5. రోజు ఒక టైమ్ టేబుల్‌ని పాటించండి.
మీరు పడుకునే మరియు లేచే సమయాలతో పాటు మీ ఆహారం మరియు మానసిక స్థితిని కూడా చూసుకోండి. దాంతో మీ నిద్రను ఏది ప్రభావితం చేస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది.

6. కెఫిన్‌కు దూరంగా ఉండండి.
కెఫిన్ మీ ఏకాగ్రతను, శక్తిని పెంచుతుంది. అందువల్ల నిద్రపోయే 6 నుండి 8 గంటల ముందు దీనిని తాగడం మీ నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి కాఫీ, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, టీ వంటి కెఫిన్ కలిగిన డ్రింక్స్‌కు దూరంగా ఉండండి.

7. ప్రాణాయామం చేయండి.
రోజంతా తీరిక లేకుండా గడిపిన తర్వాత పడుకునే ముందు మెడిటేషన్, ప్రాణాయామాలు చేయడం మనసును ప్రశాంతపరిచి మంచి నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

