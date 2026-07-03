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వంటకు నువ్వుల నూనె మంచిదా? ఆవనూనె మంచిదా? భారతీయ వంటకాల్లో దేనిది పైచేయి?

మన భారతీయ వంటగదిలో వంట నూనెలు ఎంతో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి కేవలం ఆరోగ్యకరంగా ఉండటమే కాకుండా, వంట రుచిని కూడా పెంచేలా ఎంచుకోవాలి. మన పూర్వీకుల కాలం నుండి నువ్వుల నూనె లేదా ఆవ నూనెను వాడుతూ వస్తున్నారు. అయితే, మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఈ రెండిటిలో దేనిని ఎంచుకోవాలి?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:47 PM IST
వంటకు నువ్వుల నూనె మంచిదా? ఆవనూనె మంచిదా? భారతీయ వంటకాల్లో దేనిది పైచేయి?
Image Credit: Sesame Oil Vs Mustard OilSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వంటకు నువ్వుల నూనె మంచిదా? ఆవనూనె మంచిదా? భారతీయ వంటకాల్లో దేనిది పైచేయి?
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