/వంటకు నువ్వుల నూనె మంచిదా? ఆవనూనె మంచిదా? భారతీయ వంటకాల్లో దేనిది పైచేయి?

Sesame Oil Vs Mustard Oil: ఆవ నూనె లేదా నువ్వుల నూనె - ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది? మన భారతీయ వంటకాల్లో వీటిలో రెండింటినీ ఉపయోగిస్తారు. ఈ రెండింటి వల్ల వేర్వేరు ప్రయోజనాలు, పోషకాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా, వంటకు మంచి రుచిని అందించే గుణం కూడా వీటిలో ఉంటుంది. అయితే ఏది ఎక్కువ రుచికరంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా భారతీయ వంటగదిలో నువ్వుల నూనె మరియు ఆవ నూనెలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్రధానంగా సౌత్ ఇండియా, ఈస్ట్ ఇండియా ప్రాంతాల్లో నువ్వుల నూనెను విరివిగా వాడుతుంటారు. ఇందులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. నువ్వుల నూనె వంటకు మంచి రుచిని అందించడమే కాకుండా, పోషకాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
నువ్వుల నూనె మైల్డ్ గా ఉంటుంది. దీని రుచి కూడా కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. లైట్ డిష్లు వండుకోవడానికి నువ్వుల నూనె సరిపోతుంది. ఇక ఆవ నూనెలో మంచి స్ట్రాంగ్ అరోమా ఉంటుంది. ఇది వంటకు ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా చేపల కూరలు, పచ్చళ్ల తయారీలో దీనిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
సౌత్ ఇండియాలోని ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో నువ్వుల నూనెను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. దీనిని ఫ్రైలు, చట్నీలు, పప్పు వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఐరన్ ఉండటమే కాకుండా, ఆరోగ్యకరమైన అన్సాచురేటెడ్ కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి. మరోవైపు, ఆవ నూనెలో మోనో అన్ శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి గుణాలు ఉంటాయి. అయితే ఆవ నూనెను కూడా అతిగా కాకుండా మితంగా వాడితేనే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది.
నువ్వుల నూనెలో సహజంగా ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ప్రక్రియ నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి. ఆవ నూనెలో కూడా మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. మన భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం, సౌత్ ఇండియాలో నువ్వుల నూనె వాడే అలవాటు ఉంది. ఆయుర్వేద పరంగా కూడా ఇందులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అదే ఆవ నూనెను బెంగాలీ, అస్సామీ, ఒడిశా, నార్త్ ఇండియా వంటకాల్లో తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తారు.
రుచి విషయానికి వస్తే, నువ్వుల నూనె మంచి ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కాస్త స్పైసీ అరోమా కావాలంటే మస్టర్డ్ ఆయిల్ (ఆవ నూనె) ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. నువ్వుల నూనెలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్రాగ్రాన్స్ ఉంటుంది, ఆవ నూనెలో అరోమా బాగుంటుంది. వంట చేసేటప్పుడు నూనె కాస్త వేడెక్కిన తర్వాతే ఆహార పదార్థాలను జోడించాలి. ఆరోగ్యానికి మంచి కొవ్వులు, విటమిన్-E అందించే నూనెలను ఎంచుకోవడం ద్వారా సమతుల్య ఆహారాన్ని పొందవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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