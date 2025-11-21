English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sesame Seeds: నువ్వులు సర్వరోగ నివారిణి.. డైలీ తింటే నమ్మలేని ఆరోగ్య లాభాలు..!

Sesame Seeds Benefits: నువ్వులు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు ఉంటాయి. ఇది నేరుగా కూరల్లో వేసుకోవచ్చు. లేదా బ్రెడ్, సలాడ్‌లో వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇందులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే నువ్వులు డైలీ తినడం వల్ల నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 21, 2025, 05:24 PM IST

Sesame Seeds Benefits: మన బామ్మల కాలం నాటి నుంచి నువ్వులను తీసుకుంటారు. ఇందులో ఆయుర్వేద గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. నువ్వులు కొన్ని తెలుపు, నలుపు రంగులో ఉంటాయి. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్, ప్రోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. అయితే విటమిన్స్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండే నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం. 

నువ్వుల్లో క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని మన ఫుడ్ లో చల్లుకొని తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. అంతే కాదు బలమైన ఎముకలకు.. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.

 ఎముకలు బలం..
 రెగ్యులర్‌గా నువ్వులను తీసుకోవటం వల్ల మన ఎముకలు బలంగా మారుతాయి. ఎందుకంటే ఇందులో కాల్షియం ఉంటుంది. ఇది ఎముకల సాంద్రతను పెంచుతుంది. తద్వారా బలంగా మారుతాయి. ఆస్టియోపోరోసిస్‌ జబ్బుల నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే కూడా నువ్వులను తీసుకోండి.

 గుండె ఆరోగ్యం..
 నువ్వులను రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి ఉండే ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.

 జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. రెగ్యులర్ గా నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల మీ పేగు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

 బీపీ కంట్రోల్..
 బ్లడ్ ప్రెజర్ అదుపులో ఉండాలంటే నువ్వులు తీసుకోండి. నువ్వుల్లో మెగ్నీషియం యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాలకు మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. హైబీపీ సమస్య రాకుండా తోడ్పడుతుంది. బీపీ సమస్య ఉన్నవారు రెగ్యులర్ గా నువ్వులు తీసుకోవడం మంచిది.

 హార్మోన్ సమతులం..
 నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల ఫైటోఈస్ట్రోజన్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇది హార్మోన్స్ అసమతుల్యత నుంచి బయట పడేస్తుంది. ప్రధానంగా మోనోపాజ్‌లో ఉన్న మహిళలు ఈ నువ్వులు తీసుకోవాలి

 చర్మ ఆరోగ్యం..
 చర్మ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.. నువ్వుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే బ్లడ్ ప్రెషర్ అదుపులో ఉంచుతుంది. ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ ప్రమాదాలను కూడా నువ్వులు నివారిస్తాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

