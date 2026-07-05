MCD Cancer Blood Test: క్యాన్సర్ వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే.. ప్రాణాలను రక్షించుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటారు. కానీ, చాలా మందిలో కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్ ముదిరిన తర్వాతే బయటపడుతుంది. అయితే, వైద్య శాస్త్ర రంగంలో ఒక సరికొత్త ఆవిష్కరణ ఇప్పుడు క్యాన్సర్పై పోరాటంలో గేమ్ ఛేంజర్గా మారబోతోంది. శరీరంలో క్యాన్సర్ కణాలు ఇప్పుడిప్పుడే పుడుతున్న దశలోనే వాటిని పసిగట్టే సరికొత్త రక్త పరీక్ష త్వరలోనే భారతదేశంలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. కేవలం ఒకే ఒక్క బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా దాదాపు 10 రకాల క్యాన్సర్లను గుర్తించవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ రక్త పరీక్ష పేరేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
అహ్మదాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ ఔషధ, టీకాల తయారీ సంస్థ జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ (Zydus Lifesciences) ఈ అత్యాధునిక పరీక్షా విధానాన్ని దేశంలోకి అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షకు షీల్డ్ మల్టీ-క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ (MCD) అని పేరు పెట్టారు. అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ గార్డెంట్ హెల్త్ (Guardant Health) ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసింది. ఇప్పుడు జైడస్ సంస్థ అమెరకా సంస్థతో డీల్ కుదుర్చుకుని.. భారతీయ ప్రజల శారీరక స్థితిగతులకు అనుగుణంగా ఈ పరీక్షను దేశంలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు తెలిపింది.
తొలి విడతగా ప్రధాన నగరాల్లో ప్రారంభం..
భారతదేశంలో ఈ పరీక్షను త్వరలోనే ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు కూడా స్పీడ్గా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. జైడస్ సంస్థ ఇప్పటికే దేశంలోని పలు ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.. తొలిత హైదరాబాద్, అహ్మదాబాద్, చెన్నై, డిల్లీ నగరాల్లో ఈ రక్త పరీక్ష అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత దేశంలోని ఇతర నగరాలు, ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, ఈ పరీక్షకు ఎంత ఖర్చవుతుందనే వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
ఒకే పరీక్షతో 10 రకాల క్యాన్సర్లు ఎలా సాధ్యం?
సాధారణంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో పాటు లివర్ క్యాన్సర్ లేదా ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్లను గుర్తించడానికి వేర్వేరు పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల రోగులకు శారీరక శ్రమతో పాటు ఆర్థిక భారం కూడా విపరీతంగా పెరగుతుంది.. అయితే, ఈ సరికొత్త విధానంలో కేవలం ఒకే ఒక్కసారి రక్తం నమూనా సేకరించి.. 10 రకాల క్యాన్సర్లను స్క్రీనింగ్ చేయవచ్చు. శరీరంలో క్యాన్సర్ కణాలు పెరుగుతున్నప్పుడు.. వాటిలోని చిన్న చిన్న డీఎన్ఏ (DNA) ముక్కలు రక్త ప్రవాహంలోకి చేరుతాయి. వైద్య పరిభాషలో వీటిని సర్క్యులేటింగ్ సెల్-ఫ్రీ డీఎన్ఏ (ccfDNA) అని పిలుస్తారు. ఈ సరికొత్త బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా రక్తంలో ఈ క్యాన్సర్ డీఎన్ఏ ఎంత పరిమాణంలో ఉందో.. అందులో ఎలాంటి రసాయన మార్పులు జరుగుతున్నాయో సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
ఈ పరీక్ష ద్వారా సులభంగా వీటిని గుర్తించవచ్చు..
✾ రొమ్ము క్యాన్సర్ (Breast Cancer)
✾ కాలేయ క్యాన్సర్ (Liver Cancer)
✾ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ (Prostate Cancer)
✾ కోలన్ క్యాన్సర్ (Colon Cancer)
✾ మూత్రపిండాలతో పాటు మూత్రాశయ క్యాన్సర్ (Bladder Cancer)
✾ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ (Lung Cancer)
✾ అన్నవాహిక క్యాన్సర్ (Esophageal Cancer)
✾ కడుపు క్యాన్సర్ (Stomach Cancer)
✾ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ (Pancreatic Cancer)
✾ అండాశయ క్యాన్సర్ (Ovarian Cancer)
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