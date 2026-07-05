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Mcd Test: భారత్‌లోకి సరికొత్త విప్లవం.. ఒకే రక్త పరీక్షతో 10 క్యాన్సర్ల గుర్తింపు..

MCD Cancer Blood Test: భారతదేశంలో క్యాన్సర్ నిర్ధారణ రంగంలో ఒక సరికొత్త విప్లవం రాబోతోంది. ప్రముఖ ఔషధ సంస్థ  జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్, అమెరికాకు చెందిన గార్డెంట్ హెల్త్‌తో అనుసంధానమై.. షీల్డ్ మల్టీ-క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ (MCD) అనే అత్యాధునిక బ్లడ్ టెస్ట్‌ను దేశంలోకి తీసుకువస్తోంది. దీనికి సంబంధించని పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:05 PM IST
Mcd Test: భారత్‌లోకి సరికొత్త విప్లవం.. ఒకే రక్త పరీక్షతో 10 క్యాన్సర్ల గుర్తింపు..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Mcd Test: భారత్‌లోకి సరికొత్త విప్లవం.. ఒకే రక్త పరీక్షతో 10 క్యాన్సర్ల గుర్తింపు..
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